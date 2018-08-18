Главы Узбекистана и Таджикистана ознакомились с экспонатами музея "Афросиаб"

Кроме того, президенты посетили музейный комплекс Мирзо Улугбека.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон побывали в музее "Афросиаб", пишет пресс-служба президента Узбекистана.

Афросиаб был древней крепостью, процветавшей до монгольского ига. В музее хранятся экспонаты, рассказывающие об истории городища с середины первого тысячелетия до нашей эры до XIII века.

© пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон побывали в музее "Афросиаб"

Рахмону рассказали об истории крепости Афросиаб и экспонатах музея.

Кроме того, президенты посетили музейный комплекс Мирзо Улугбека.

Комплекс организован рядом с обсерваторией, возведенной великим ученым. В 2010 году он был реконструирован по инициативе первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

В музее выставлено более ста экспонатов, относящихся ко времени Мирзо Улугбека, книги, рукописи, оригинал квадранта.