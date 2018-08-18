Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй даст бесплатный концерт в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Всемирно известная британская скрипачка и композитор сингапурского происхождения Ванесса Мэй выступит в Узбекистане.
Ее выступление состоится 5 сентября на сцене Дворца форумов в Ташкенте.
Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс секретарь Союза Молодежи Нодир Абдукодиров.
Известная скрипачка сыграет для гостей и жителей Узбекистана вместе со своим музыкальным коллективом, а также вместе с молодежным симфоническим оркестром, созданным при Союзе молодежи.
Примечательно, что концерт будет бесплатным. Организаторы надеются таким образом привлечь внимание узбекистанцев к мировому искусству.
Билеты на концерт будут бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны Союзом молодежи Узбекистана.
Кроме того, на мероприятие будут приглашены представители дипломатических корпусов.
Ванесса Мэй известна благодаря техно-обработкам классических композиций.
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Первое выступление Ванессы Мэй было в возрасте девяти лет. В 1990 году она записала свой дебютный диск Violin. Является выпускницей Королевского колледжа музыки (Лондон).
В 1992 году она первый раз взяла в руки свою электроскрипку Zeta. А спустя два года записала свой первый поп-альбом.
В 1996 Ванесса Мэй была номинирована на премию "BRIT Awards" как лучшая британская исполнительница. В 1997 году Гонконг удостоил Ванессу приглашением выступить в Гонконге на Церемонии Воссоединения Китая.
Мэй с четырёх лет занимается горными лыжами и даже выступала на открытом чемпионате Австралии и Новой Зеландии в 2013 году, а также на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи за сборную Таиланда.
В честь Ванессы Мэй назван астероид.