Режиссеры работали над этим кинопроектом пять лет.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Узбекистане сняли исторический фильм о визире из Хорезма Исломхуже, сообщает Podrobno.uz.

Кинокартина рассказывает о жизни хорезмского визиря, который проводил большие реформы в Хиве в конце XIX – начале XX века и о его трагической гибели.

"Мы работали над этим проектом пять лет и могу сказать, что такие фильмы больше зависят не от режиссера, автора или творческой группы, а от умения работать с историческими фактами, архивными документами. Эти исторические факты часто опровергают друг друга и это очень тонкий момент. Даже после утверждения художественным советом сценария наша съемочная группа продолжила исследовать эти факты, и мы стали сотрудничать с Российским центром архивов, чтобы найти подлинный портрет Исломхужи", – рассказал кинорежиссер Жахонгир Ахмедов.

По его словам, благодаря Министерству культуры и посольству России был найден нужный портрет, который был отправлен Кауфманом в Россию в 1874 году. Он хранился в музее Оружейной палаты Кремля. Узбекские специалисты сфотографировали его, и копия этого портрета была подарена Национальным агентством "Узбеккино" дворцу Нуруллабай в Ичан-Кале.

Исломхужа – визирь (премьер-министр) Хивинского ханства в 1907-1911 годах, который играл ключевую роль в государстве в последние годы правления хивинского хана Мухаммад Рахим-хана II и в начале правления Асфандияр-хана.