Сделано с любовью: в России снимают фильм про Крымский мост

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Осенью в российских кинотеатрах покажут фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", сообщает РИА Новости.

Режиссер Тигран Кеосаян, оператор-постановщик Игорь Клебанов и сценарист Маргарита Симоньян сняли романтическую комедию с музыкой Сергея Трофимова. В центре сюжета – масштабная стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее.

REUTERS / Pavel Rebrov Уложено более 80% железнодорожных путей к Крымскому мосту

Действие фильма начинается в 1940-е годы и заканчивается в наши дни, финал – открытие движения по мосту.

Для достоверности создатели приезжали в Крым и беседовали с очевидцами исторического события. Съемки проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла во время реального строительства.

В кадр попали в том числе моменты бетонирования опор и погружения свай, установка металлических пролетов крупнейшего в Европе сооружения.

Крымский мост открыл в середине мая президент России Владимир Путин, он лично проехал за рулем КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытывали конструкцию на прочность.