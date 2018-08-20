В Риге на фестивале покажут традиционную узбекскую керамику

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik, Евгений Лешковский. На этой неделе в Риге стартует один из самых ярких и необычных фестивалей, который проводят добродушные мистики-суфии из Центра восточной культуры. Во вторник, 21 августа, в Ратуше состоится открытие выставки "Магия Узбекистана", где покажут легендарную риштанскую керамику знаменитого мастера Алишера Назирова из Ферганской долины, сообщает Sputnik Латвия.

С 5 по 7 сентября в рижском Доме конгрессов запланированы Дни турецкой культуры в Европе. Там все смогут оценить выставку "Искусство Мевлеви" — превосходные работы турецких мастеров каллиграфии, таких, как Сейит Ахмет Депелер и Абдуррахман Депелер, Фатих Озкафа, Нурулла Оздем.

Sputnik / Игорь Мейден Алишер Назиров - пловом кормит и мастер-класс проводит

А 28 сентября в зале Дома латышского общества покажет высший класс арт-группа "Фламенко" под руководством испанского мастера Себастьяна Санчеса. На следующий день, 29 сентября, в зале ДК "ВЭФ" гости увидят поистине таинственное действо – настоящую церемонию Сема в музыкальном сопровождении – мелодий тростниковой флейты ней и удивительных голосов участников Сигулдского смешанного хора ATVARS. Это будет уникальное сочетание древнего ритуала Сема – мистического кружения дервишей, магии пения и чарующих звуков нея. Между прочим, в 2005 году ЮНЕСКО объявила церемонию Сема Мевлеви шедевром нематериального культурного наследия человечества.

Завершится фестиваль 30 сентября в ДК "Зиемельблазма" концертом популярного в Латвии и далеко за ее пределами музыканта Иго, который умело адаптирует культуру Востока к нашему "западному климату".

Организует этот фестиваль, как и все предыдущие, Центр восточной культуры, который располагается в Риге на Приедайнес, 46. Его основная деятельность — популяризация культурного наследия и традиций Востока в Европе: в центре проводят семинары, выставки, концерты, приглашают в Ригу самых уважаемых мастеров — и живописи, и слова, и танца.

В преддверии фестиваля RUMI FEST всех пригласили на Приедайнес, 46, где сам Алишер Назиров готовил традиционный узбекский плов, ну а потом рассказал о тайнах изготовления и росписи риштанской керамики. Оказывается, в Узбекистане, а точнее, в Ферганской долине, талантливый человек талантлив во всем – должен и плов уметь делать, и то, из чего его едят. Алишера Назирова называют своим Учителем многие мастера – и керамики, и традиционной узбекской кухни.

Все тайны главного узбекского блюда

Корреспонденту Sputnik Алишер Назиров рассказал, что все в узбекском плове – узбекское: от чеснока до барана. Даже морковь для настоящего плова – узбекская и сильно отличается от растущей в Латвии. Оказывается, наша морковь – сладкая, узбеки такую кладут только в суп, а для плова нужна другая – желтая, более спокойного вкуса.

Sputnik / Игорь Мейден Алишер Назиров - пловом кормит и мастер-класс проводит

И рис для плова тоже узбекский — давзира, он растет на высотах Ферганской долины у горных источников: вначале, когда его только собирают и сушат, он выглядит вполне обычно, но потом словно вытягивается, и тогда ему даже индийский басмати не конкурент. Разные пряности-специи и чеснок тоже узбекские, вкус у них более насыщенный, чем у аналогичных растений из других регионов. Да, и о баране. Оказывается, для плова используют только мясо барана-самца с правильным курдючным жиром.

"Плов у нас готовят только мужчины, причем, по традиции, дважды в неделю – в воскресенье и четверг. Воскресенье – день самых почетных гостей и встречи родственников, а четверг – накануне пятницы — святого дня. Килограмм плова рассчитывается в среднем на шесть человек. Готовить плов я учился в традиционной ферганской школе ремесел. Там Мастер (всегда с большой буквы!) обучает не только делать керамику и готовить рис, но вообще жизни", — рассказывает Алишер Назиров.

По следу Великого шелкового пути

Алишер Назиров учился делать керамику (ну и, разумеется, плов) пятнадцать лет. Начал осваивать ремесла, когда ему исполнилось двенадцать. В его родном городе Риштане пятьдесят тысяч жителей, из которых 250 – это мастера керамики одной школы, и ее традиция насчитывает более двух тысяч лет. Корни этой традиции можно найти у самых древних народов Ирана, которые веками впитывали разные знания от мастеров, шедших с караванами по Великому шелковому пути.

В Ферганской долине есть залежи редкой красной глины, которая от нашей, прибалтийской, отличается разительно. При обработке ферганская глина становится исключительно податливой для создания самых разных форм, прекрасно обжигается, а потом покрывается глазурью.

Глазурь мастера Риштанской школы керамики делают сами и только из натуральных компонентов. Важная составляющая глазури – зола из высокогорных растений, причем их пережигают (вернее, перетлевают) полностью – и корни, уходящие глубоко в соленую почву, и даже веточки с цветами. Также используется порошок особого белого камня и даже мука.

"Глазурь у нас каждый мастер делает сам и по собственной методике. По классификации она называется "глухой" — на такую матовую глазурь очень хорошо ложится рисунок. И теперь уже самая важная составляющая – это талант художника, знающего старинные восточные техники росписи и узоры, в которых четко прослеживаются традиции древних иранских мастеров", — говорит Алишер Назиров.

Да, вот что еще очень важно. Чем больше ешь из керамического блюда, предназначенного для плова, того самого традиционного узбекского весьма жирного плова, – тем лучше. Посуда и впитывает масла, и шлифуется – руками (традиционный плов "правильные узбеки" едят только руками!). И чем больше ешь из такой посуды, тем красивее, надежнее и ценнее она в итоге становится. Словом, Восток – дело тонкое, а еще вкусное и, бесспорно, красивое.

Приходите, друзья, на фестиваль суфиев, о главной тайне которых мы еще расскажем, причем скоро.