Солдат и книга: Министерство обороны поощряет тягу к чтению

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Завершающий этап конкурса "Лучший молодой читатель" состоялся в Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, передает пресс-служба ведомства.

Министерство обороны Узбекистана Жюри конкурса "Лучший молодой читатель" в Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

В жюри конкурса вошли известные поэты, общественные деятели и представители СМИ.

В первом и втором туре участники состязания показывали свои познания в области узбекской и мировой литературы, в третьем – представляли свой поэтический талант.

Министерство обороны Узбекистана «Лучший молодой книголюб»

Жюри высоко оценило незаурядные способности и таланты участников. По итогам конкурса были выбраны три победителя. Лучшим стал рядовой Богибек Аширов, представлявший Ташкентский военный округ. Ему вручен ценный приз – ноутбук. Занявший второе место Абдулбосит Анвардинов, служащий в Восточном округе, был награжден планшетом. Третьему финалисту – рядовому из Центрального военного округа Шерзоду Бегамову - подарили мобильный телефон.