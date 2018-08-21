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Конкурс Лучший молодой читатель состоялся в Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан

Солдат и книга: Министерство обороны поощряет тягу к чтению

пресс-служба Министерства оборроны Узбекистана
Культура
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Министерство обороны объявило имена лучших книголюбов среди молодых военнослужащих.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.  Завершающий этап конкурса "Лучший молодой читатель" состоялся в Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, передает пресс-служба ведомства.

Министерство обороны Узбекистана
Жюри конкурса "Лучший молодой читатель" в Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

В жюри конкурса вошли известные поэты, общественные деятели и представители СМИ.

В первом и втором туре участники состязания показывали свои познания в области узбекской и мировой литературы, в третьем – представляли свой поэтический талант.

Министерство обороны Узбекистана
«Лучший молодой книголюб»

Жюри высоко оценило незаурядные способности и таланты участников. По итогам конкурса были выбраны три победителя. Лучшим стал рядовой Богибек Аширов, представлявший Ташкентский военный округ. Ему вручен ценный приз – ноутбук. Занявший второе место Абдулбосит Анвардинов, служащий в Восточном округе, был награжден планшетом. Третьему финалисту – рядовому из Центрального военного округа Шерзоду Бегамову - подарили мобильный телефон.

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан



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