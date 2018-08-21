Петербург узбекский: где в городе на Неве поесть плова и послушать сурнай

Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, где петербуржцы могут познакомиться с узбекской культурой и кухней.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Найти в Петербурге места, связанные с Узбекистаном, довольно непросто, потому что даже в советское время ярких объектов узбекской культуры в городе на Неве не появилось. Однако при желании жители и гости города могут найти несколько заведений, где их познакомят с культурой, музыкой и кухней Узбекистана.

Плов как церемония

Познакомиться с узбекской кухней петербуржцы или гости города могут, например, в сети ресторанов "Бахрома №1". Большинство поваров здесь из Узбекистана, должность шеф-повара также занимает узбек.

Подача плова здесь — самая настоящая церемония. Повара приносят казан прямо к столику, за которым сидят заказавшие его люди, доводят блюдо до готовности и затем раскладывают по тарелкам.

Можно отведать и кухню других стран, например, уйгурский лагман или чахохбили. Всего в городе девять филиалов "Бахромы №1".

Халяль через интернет

При желании можно найти в Петербурге и халяльные продукты. Например, магазин с ними есть у ресторанной группы "Навруз", в которую также входят ресторан и чайхана.

Заказать халяльные продукты — сосиски, колбасу и мясо (баранину и говядину) — можно и через интернет. У "Навруза" есть сайт в интернете, где можно сделать заказ и позвонить. На сайте подробно расписывается, какая часть туши и для чего подходит. Заказать можно даже курдюк — бараний жир, который используется для приготовления многих блюд восточной кухни.

Дружба культур

Если петербуржец захочет поближе познакомиться с узбекской культурой, ему нужно следить за мероприятиями в Доме дружбы Ленинградской области. Находится эта организация в самом центре города — в доме №2 на Потемкинской улице, прямо у Таврического сада.

© Sputnik / Александр Гальперин Сохранить культуру Узбекистана: мировые ученые обсудили наследие республики 24

В мае 2018 года в Дом дружбы даже приезжала делегация из Узбекистана. Здесь прошла встреча, на которой достигли предварительной договоренности о подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений между Домом дружбы Ленобласти и Домом дружбы народов Узбекистана, недавно созданном в Ташкенте.

Дом дружбы постоянно организует мероприятия, в которых принимают участие узбеки. Среди них — выставка картин "Этновзгляд", фестиваль "Язык — средство общения" в Тосненском районе Ленобласти, различные концерты, научные семинары, спортивные мероприятия.

Консульство - для поддержки

© Foto : Наталия Мельник Мигранты под защитой: в Санкт-Петербурге открылось консульство Узбекистана

В марте 2018 года в Петербурге открылось Генеральное консульство Узбекистана. Находится оно в самом центре города, буквально в двух шагах от станции метро "Технологический институт" — в доме №4а по 4-й Красноармейской улице. Теперь и это место можно по праву назвать одним из узбекских центров Петербурга. По крайней мере, петербургским узбекам и занимающимся межнациональной политикой людям оно первым приходит на ум.

До этого времени в Петербурге очень долго не было официального диппредставительства Узбекистана, и чтобы решить какие-то вопросы с документами, местным мигрантам приходилось ездить в Москву. Теперь все вопросы, связанные с получением гражданства или вида на жительство, можно решить в Петербурге. Занимается консульство и другими проблемами мигрантов.

СУМ — для молодежи

Еще одна организация, о которой следует рассказать, — Содружество узбекской молодежи (СУМ), объединяющее узбекских студентов. Собираются ребята, как правило, в разных частях города, однако их любимым местом считается кафе "Ходжа Насреддин" рядом с Торжковским рынком у станции метро "Черная речка".

Содружество узбекской молодежи Объединенные СУМом: как узбекская молодежь покоряет Петербург

СУМ — это одно из самых активных объединений выходцев из Узбекистана в Петербурге. Студенты стараются участвовать в каждом мероприятии на межнациональную тематику, которое устраивается в городе. Среди них много спортсменов, актеров, фотографов, видеооператоров.

Кстати, кафе "Ходжа Насреддин" — еще одно место в Петербурге, где можно отведать блюда узбекской и таджикской кухни. Здесь уютно, и при этом демократичные цены, о чем неоднократно писали в социальных сетях побывавшие там петербуржцы.

Таким образом, найти в Петербурге места, культурно связывающие город с Узбекистаном, при желании все-таки можно, несмотря на то, что если коренному петербуржцу задать вопрос о таких объектах, то он вряд ли сможет сразу назвать хотя бы парочку.