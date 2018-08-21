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В Ургенче впервые пройдет международная математическая олимпиада для студентов

© Sputnik / Вадим Шекун
Культура
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В Узбекистане раз в два года планируется проводить международные олимпиады по математике имени Мухаммада аль-Хорезми.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Узбекистане раз в два года при содействии Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также других международных организаций планируется проводить международные олимпиады по математике имени Мухаммада аль-Хорезми среди студентов вузов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова.

Планируется, что первая олимпиада пройдет в Ургенче в третьей декаде октября 2018 года.

Подготовку команд ведущих высших образовательных учреждений страны для достойного выступления на Олимпиаде планируется поручить Министерству высшего и среднего специального образования, а также Академии наук.

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Как сообщалось ранее, в конце июля 2018 года в Болгарии состоялась традиционная 25-я Международная олимпиада по математике. Узбекистан представляли четыре одаренных студента.

В состязаниях, в которых участвовали около трехсот учащихся из ста стран, узбекистанцы завоевали две золотые и две бронзовые медали.

Студенты 3 курса факультета математики Национального университета Узбекистана Хакимбой Эгамберганов и Шохрух Ибрагимов были награждены золотыми медалями, а студент факультета инженерии филиала туринского Политехнического университета в городе Ташкенте Фаррух Мухаммадиев и студент 1 курса факультета математики Национального университета Узбекистана Толибжон Исмаилов бронзовыми медалями.

На Международной олимпиаде по иностранному языку среди курсантов высших военных образовательных учреждений и вузов
Фото: Министерство обороны Узбекистана
Курсанты из Узбекистана стали третьими на олимпиаде по иностранному языку
Группой руководил старший научный сотрудник Бернского университета Швейцарии и образовательного учреждения Великобритании “University College London” , доктор математических наук Ориф Ибрагимов.

Отметим, что Хакимбой Эгамберганов и Шохрух Ибрагимовы уже не в первый раз занимают высокие места в престижном соревновании. В прошлом году талантливые студенты также стали золотыми медалистами.

Теги:
студенты, математика, олимпиада, Узбекистан



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