В Ургенче впервые пройдет международная математическая олимпиада для студентов

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В Узбекистане раз в два года при содействии Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также других международных организаций планируется проводить международные олимпиады по математике имени Мухаммада аль-Хорезми среди студентов вузов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова.
Планируется, что первая олимпиада пройдет в Ургенче в третьей декаде октября 2018 года.
Подготовку команд ведущих высших образовательных учреждений страны для достойного выступления на Олимпиаде планируется поручить Министерству высшего и среднего специального образования, а также Академии наук.
В состязаниях, в которых участвовали около трехсот учащихся из ста стран, узбекистанцы завоевали две золотые и две бронзовые медали.
Студенты 3 курса факультета математики Национального университета Узбекистана Хакимбой Эгамберганов и Шохрух Ибрагимов были награждены золотыми медалями, а студент факультета инженерии филиала туринского Политехнического университета в городе Ташкенте Фаррух Мухаммадиев и студент 1 курса факультета математики Национального университета Узбекистана Толибжон Исмаилов бронзовыми медалями.
Отметим, что Хакимбой Эгамберганов и Шохрух Ибрагимовы уже не в первый раз занимают высокие места в престижном соревновании. В прошлом году талантливые студенты также стали золотыми медалистами.