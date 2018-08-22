Узбекские кулинары примут участие в конкурсе "Всемирная кухня кочевников"

На фестивале в рамках Всемирных игр кочевников сразятся кулинары из десяти стран мира.

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Международный фестиваль "Всемирная кухня кочевников" с участием знаменитых поваров из десяти стран мира пройдет в Кыргызстане в рамках Всемирных игр кочевников, сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Как отмечается, третьи Всемирные игры кочевников стартуют 2 сентября на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены свыше трех тысяч атлетов из восьмидесяти стран. Свое участие в мероприятии подтвердили руководители Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и Венгрии, главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций. Мероприятие будет проводиться под патронатом ЮНЕСКО.

"В рамках Всемирных игр кочевников состоится первый международный фестиваль "Всемирная кухня кочевников", где будут представлены блюда кочевой кухни, приготовленные лучшими поварами из 10 стран: Азербайджана, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Южной Кореи, Казахстана, Монголии, России и Румынии", - сообщили в оргкомитете ВИК.

© AFP 2018 / / Vyacheslav OSELEDKO Шоу и парад: чем удивит открытие Всемирных игр кочевников

В рамках фестиваля состоятся конкурсы среди поваров-юниоров и профессионалов, которые представят на суд международного жюри блюда из мяса, рыбы и птицы по рецептам кочевых народов разных регионов мира в современном прочтении.

Специальным гостем фестиваля станет президент Всемирной ассоциации кулинарных сообществ Томас Андреас Гуглер.

Инициатива проведения Всемирных игр кочевников (ВИК) была выдвинута бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Первые игры прошли в сентябре 2014 года. Программа мероприятия включает ряд зрелищных спортивных состязаний, среди которых верховая стрельба из лука, скачки, кок-бору (козлодрание), эр эниш (борьба верхом на лошадях), джирит (бой копьями верхом на лошади), единоборства.

Также проводятся интеллектуальные игры и состязания по охоте с ловчими птицами. На полях игр проходят многочисленные этнографические фестивали и конкурсы. Все мероприятия в рамках ВИК, за исключением торжественных церемоний открытия и закрытия игр, желающие могут посетить бесплатно.

В рамках ВИК-2018, кроме того, будет также создана научная площадка. Ученые из разных стран примут участие в научных форумах, направленных на исследование роли и места мирового наследия, культурного многообразия, философии, идеологии и самобытности кочевых народов в развитии человеческой цивилизации.