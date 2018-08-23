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Пограничники подарили книги воспитанникам детского дома

CC0 / pixabay
Культура
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В Джизаке в честь праздника Курбан хайит военнослужащие организовали концерт для ребят из детского дома и вручили им подарки.

ТАШКЕНТ, 23 авг -Sputnik. Воспитанникам детского дома № 29 в городе Джизаке подарены 160 книг. Среди них есть как художественная литература, так и учебные пособия, которые пригодятся юным читателям в новом учебном году, сообщает УзА.

Празднование Курбан-хайита
REUTERS/Shamil Zhumatov
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Военнослужащие одной из частей пограничных войск республики приехали поздравить ребят, оставшихся без попечения родителей, с праздником Курбан хайит. Они организовали для маленьких зрителей концерт художественной самодеятельности, а также продемонстрировали им приемы рукопашного боя. 

Как отметил директор учреждения Норкул Тогаев, праздничное мероприятие способствует формированию в детях трепетного отношения к национальным и религиозным ценностям народа, служит примером доброты, щедрости, милосердия, любви к родине. Такие встречи дают им возможность почувствовать заботу со стороны государства и общества.




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