Пограничники подарили книги воспитанникам детского дома

ТАШКЕНТ, 23 авг -Sputnik. Воспитанникам детского дома № 29 в городе Джизаке подарены 160 книг. Среди них есть как художественная литература, так и учебные пособия, которые пригодятся юным читателям в новом учебном году, сообщает УзА.
Как отметил директор учреждения Норкул Тогаев, праздничное мероприятие способствует формированию в детях трепетного отношения к национальным и религиозным ценностям народа, служит примером доброты, щедрости, милосердия, любви к родине. Такие встречи дают им возможность почувствовать заботу со стороны государства и общества.