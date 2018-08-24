Матильду Шнурову поразили узбекские свадьбы

Светская львица и экс-супруга певца Сергея Шнурова рассказала о своем путешествии по Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Экс-супруга российского певца Сергея Шнурова Матильда осталась под большим впечатлением от узбекских свадеб.

Светская львица, собственник ресторана авторской кухни, основатель балетной школы рассказала в интервью РИА Новости, что за неделю с друзьями побывала в Хиве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и успела увидеть каждый регион страны в его уникальности и колорите.

"Неизгладимое впечатление на нас произвели две свадьбы, на которых нам удалось побывать в той поездке", - заявила девушка.

Матильда Шнурова пояснила, что на деревенскую свадьбу на 500 человек их пригласили в качестве почетных гостей из России и попросили исполнить первый танец.

"Волнуешься, когда на тебя устремлены 500 пар глаз в ожидании, что же ты сейчас выдашь. Ко второй песне гости подхватили эстафету и стали выходить к нам танцевать", - поделилась она.

Вторая свадьба, на которой удалось побывать Матильде, - торжество состоятельной пары в Ташкенте с пятью тысячами приглашенных.

"Здесь нас помимо численности гостей поразил традиционный утренний плов, на который собираются мужчины ранним утром", - рассказала она.

Напомним, в мае этого года певец Сергей Шнуров заявил о разводе с женой Матильдой (Еленой) Мозговой (Шнуровой). Они состояли в браке с 2010 года, общих детей не имели.