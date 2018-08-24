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Школьники во время перемены, архивное фото

Школы и колледжи Астаны переходят на латиницу

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Руководитель управления образования города рассказал о нововведениях в предстоящем учебном году.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Пять школ и три колледжа перейдут на латиницу в Астане. Об этом в ходе ежегодной августовской конференции рассказал руководитель городского управления образования Ануар Жангозин, сообщает Sputnik Казахстан.

"Астана всегда первой принимает участие в пилотных проектах. Наши учителя быстро адаптируются к новым методикам. К примеру, в этом году пять школ и три колледжа перейдут на латинский алфавит. В двух школах будут использовать электронные учебники на уроках", — сказал Жангозин.

По приказу министра образования и науки все детские сады, школы, колледжи, профессиональные школы и вузы Казахстана должны полностью перейти на латинский алфавит до 2025 года.

Научный сотрудник РИСИ Максим Лихачев
© Мастерская Евразийских Идей
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Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Утвержденный главой государства новый алфавит содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит.

В 2021-2023 годах планируется приступить к выдаче паспортов, удостоверений личности и других документов на государственном языке на основе латинской графики.

На 2024-2025 годы запланирован поэтапный перевод делопроизводства местных властей, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику.

 




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