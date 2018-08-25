В Ташкенте хотят открыть культурный центр Узбекистана и Италии

Также Узбекистан и Италия накануне рассмотрели торгово-экономическое сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. И.о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обсудил с основателем компании Novello s.r.l Made in Italy Landscape Марино Новелло открытие в Ташкенте узбекско-итальянского культурного центра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Foto : Ольга Тальская Узбекистан вошел в топ-15 модных направлений для туристов из Италии

Также Новелло отметил, что уникальная особенность Ташкента – водные артерии: каналы и арыки, общей протяженностью около 417 километров. Он выразил желание сотрудничать в этой сфере.

Еще на встрече присутствовал посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, с которым обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Ранее Узбекистан стал одним из 15 модных туристических направлений для итальянцев в 2018 году.