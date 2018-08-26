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Вариант макета Tashkent City

Заглянули в будущее: Tashkent City стал местом действия в триллере Scorpion

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Культура
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Узбекские зрители смогут увидеть Tashkent City уже в этом году, несмотря на то, что до полного завершения проекта осталось еще несколько лет.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Действие триллера узбекского режиссера Мухлисы Азизовой будет проходить в этом международном центре, который детально воссоздадут при помощи компьютерной графики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Дело в том, что события фильма происходят в 2021 году, когда строительство инновационного гиганта будет уже завершено. Поэтому творческой группой совместно с дирекцией Tashkent City было принято решение, используя 3D-технологии, воссоздать на экране образ улиц и проспектов делового центра", — отметили в Центре развития кинематографии.

Мухлиса Азизова
Sputnik
Мухлиса Азизова: девушка, меняющая стереотипы узбекского кино

Съемки триллера проходили в Ташкенте и Бухаре, а также на территории России и Марокко. В создании картины участвовали зарубежные специалисты, к примеру, оператор Макс Тцуи из Германии, актер из Турции Мурат Йылдырым. Звукорежиссером фильма выступил Герри Буржуа из США, работавший над фильмами "Превосходство Борна" и "Первые мстители". На данный момент лента находится на стадии постобработки в киноконцерне "Мосфильм".

Увидеть картину можно будет осенью этого года в Ташкенте в рамках международного кинофестиваля Prologue.

В узбекском триллере Scorpion снимется турецкий актер Мурат Йылдырым >>>

Напомним, что триллер снимался при поддержке Союза молодежи Узбекистана и Центра развития кинематографии.




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