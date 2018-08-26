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Музей им. Савицкого в Нукусе

Музей Савицкого в Нукусе попал под программу реновации

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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20921

Музеи оснастят 3D-визуализацией и голограммами, QR-кодами и электронными гидами на иностранных языках 

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Савицкого в Нукусе попал под экспериментальную программу реновации, проводимую Министерством культуры Узбекистана. Об этом сообщается в постановлении президента республики.

Мариника Бабаназарова
© Facebook / Мариника Бабаназарова
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Также проект затрагивает Музей прикладного искусства Узбекистана и Дом-музей Айбека в Ташкенте.

Согласно тексту документа, музеи оснастят информационными киосками, 3D-визуализацией и голограммами, QR-кодами и электронными гидами на иностранных языках.

Кроме того, теперь бюджет музеев на 30% будет формироваться из доходов, получаемых от предпринимательской деятельности, и на 15% – за счет благотворительных средств. 

Еще в музеях будут применяться инклюзивные методы оказания услуг. Учреждения станут более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и детей.

Напомним, что в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошел инцидент с картиной художника Александра Шевченко "Баба с ведрами". Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения. По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах.

Генпрокуратура взяла этот вопрос под особый контроль, в музее проводится ряд экспертиз в ходе доследственной проверки данного факта.

Теги:
блокчейн, Искусство, Культура, музей, Нукус, Узбекистан



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