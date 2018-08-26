В Узбекистане билеты в музеи будут продавать с помощью технологии блокчейн

Также электронные билеты получат специальную защиту от массовой скупки для перепродажи по более высокой цене.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Узбекистане внедрят Единую электронную систему билетных операций в учреждениях культуры и искусства с использованием технологии блокчейн. Об этом сообщает УзА.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Музей Савицкого в Нукусе попал под программу реновации

Кроме того, проект Минкульта предусматривает обязательное использование автоматических систем продажи, учета и верификации билетов, подключенных к ЕЭСБО, учреждениями культуры и искусства.

Система также введет минимальные требования к реквизитам электронных билетов, а также материально-технической базе учреждений культуры и искусства, используемой для эмиссии, учета операций и верификации электронных билетов.

Отдельно поручается внедрить минимальные требования к мерам по защите операций по продажи билетов в рамках ЕЭСБО от массовой скупки для перепродажи по более высокой цене.