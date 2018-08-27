Министерство культуры будет проводить лотереи в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры получил право организовывать и проводить лотереи.

Согласно постановлению президента "О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан", лотереи будут проводиться в целях обеспечения дополнительными источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие сферы культуры и искусства республики.

© AP Photo / Anvar Ilyasov Минкультуры РФ: фестивали искусств ШОС должны стать регулярными

Средства, получаемые от организации и проведения лотерей, будут оставаться в распоряжении фонда и использоваться исключительно для финансирования программы реновации музеев, "дорожной карты" по инновационному развитию сферы культуры и искусства на 2018–2020 годы и иных мероприятий, направленных на инновационное развитие этой сферы.Распространение билетов лотереи и выплата выигрышей по ним будет осуществляться "Узбекистон почтаси" и АК "Народный банк" на основании агентских соглашений с фондом.

Шавкат Мирзиёев поручил до конца сентября внести изменения и дополнения в смету расходов фонда, предусмотрев средства, необходимые для организации и проведения лотереи, в том числе для приобретения необходимого тиражного оборудования и удовлетворения лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к организаторам лотерей в соответствии с законодательством.

Кроме того, при ввозе технологий и оборудования для организации и проведения лотереи структура освобождена до 1 сентября 2021 года от уплаты таможенных платежей, кроме платежей за таможенное оформление.