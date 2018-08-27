Лола Каримова-Тилляева презентовала книгу о Чингизе Ахмарове

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Дочь первого президента Республики Узбекистан Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram презентовала книгу о великом узбекском художнике Чингизе Ахмарове.
По ее словам, фундаментальное издание "Нетленный свет" профессора, доктора искусствоведения Акбара Хакимова раскрывает неординарность творческого и жизненного пути мастера.
"Бесспорно, творчеству Ахмарова еще предстоит быть высоко признанным не только в Узбекистане, но и за рубежом. В настоящее время нами проводится работа по изданию этой книги на английском языке. Творчество Ахмарова оставило огромный след в развитии национальной культуры Узбекистана, отразилось в сознании целого поколения его современников, последователей и учеников", - написала она.
Книгу будут распространять в библиотеках вузов и школ Узбекистана, в художественных объединениях и творческих организациях.
Кроме того, издание появится и в книжных магазинах Ташкента.
Чингиз Ахмаров – советский узбекский художник-монументалист, лауреат Сталинской премии первой степени.
(For English see comments' section below. Ўзбек тилида қуйидаги шарҳда ўқинг) Я с большой радостью держу в руках книгу “Нетленный cвет” о великом узбекском художнике Чингизе Ахмарове. Это фундаментальное издание раскрывает неординарный творческий и жизненный путь мастера. В нем собраны большое количество репродукций работ художника (многие из которых публикуются впервые), уникальные архивные фотографии, а также воспоминания его современников и учеников. Эта книга – проект Фонда Каримова, автором которой является профессор, доктор искусствоведения Акбар Хакимов. Нашей целью является ознакомление широкой аудитории с историей и стилем уникальной узбекской живописи ХХ века. Бесспорно, творчеству Ахмарова ещё предстоит быть высоко признанным не только в Узбекистане, но и за рубежом. В настоящее время нами проводится работа по изданию этой книги на английском языке. Творчество Ахмарова оставило огромный след в развитии национальной культуры Узбекистана, отразилось в сознании целого поколения его современников, последователей и учеников. Книга будет распространена в библиотеках учебных заведений Узбекистана, среди художественных объединений, творческих организаций. В будущем вы сможете приобрести эту книгу в книжных магазинах г. Ташкента.➡⬇