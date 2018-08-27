Лола Каримова-Тилляева презентовала книгу о Чингизе Ахмарове

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Дочь первого президента Республики Узбекистан Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram презентовала книгу о великом узбекском художнике Чингизе Ахмарове.

По ее словам, фундаментальное издание "Нетленный свет" профессора, доктора искусствоведения Акбара Хакимова раскрывает неординарность творческого и жизненного пути мастера.

"Бесспорно, творчеству Ахмарова еще предстоит быть высоко признанным не только в Узбекистане, но и за рубежом. В настоящее время нами проводится работа по изданию этой книги на английском языке. Творчество Ахмарова оставило огромный след в развитии национальной культуры Узбекистана, отразилось в сознании целого поколения его современников, последователей и учеников", - написала она.

Книгу будут распространять в библиотеках вузов и школ Узбекистана, в художественных объединениях и творческих организациях.

Кроме того, издание появится и в книжных магазинах Ташкента.

Чингиз Ахмаров – советский узбекский художник-монументалист, лауреат Сталинской премии первой степени.