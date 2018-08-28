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Google поучаствует в создании в Узбекистане виртуальных музеев

© AFP 2018 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Культура
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Пользователи смогут ознакомиться с основными объектами мировой культуры и искусства.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Компания Google поможет Узбекистану создать виртуальные туры по самым известным музеям мира, сообщает Podrobno.uz.

Академия культуры Google налаживает взаимодействие с Министерством иностранных дел и культуры.

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Благодаря реализации проекта пользователи смогут ознакомиться с самыми ценными и уникальными музейными объектами.

Кроме того, в ближайшее время в республике запустят сайт с необходимой информацией о музеях, театрах и других культурных объектах Узбекистана.

Ранее сообщалось о масштабной перестройке Музея Савицкого в Нукусе, Музея прикладного искусства Узбекистана и Дома-музея Айбека в Ташкенте. Здания оснастят информационными киосками, 3D-визуализацией и голограммами, QR-кодами и электронными гидами на иностранных языках.

Теги:
Узбекистан, музей, Google



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