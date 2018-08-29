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В Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова

В Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова

© Фонд Каримова
Культура
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Культурное учреждение разместили в бывшем здании пресс-службы президента, это место выбрано из-за его долгой истории.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В бывшем здании пресс-службы главы государства открыли библиотеку Ислама Каримова, сообщает пресс-служба фонда бывшего лидера Узбекистана.

Это место выбрано неслучайно, там происходило много исторических событий.

В Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова
© Фонд Каримова
В Ташкенте открыли библиотеку Ислама Каримова

В церемонии открытия библиотеки приняли участие супруга первого президента Татьяна Каримова, представители общественности, научных и культурных кругов Узбекистана.

"Библиотека расположена в бывшем здании пресс-службы президента, и это местоположение выбрано неслучайно. Именно здесь на заре независимости Ислам Каримов принимал представителей широкой общественности, встречался с первыми делегациями зарубежных стран. В этих стенах ему были вручены верительные грамоты от первых послов зарубежных держав", - говорится в сообщении.

В конце недели, 2 сентября, в Узбекистане отметят очередную годовщину смерти первого президента. Нынешний глава государства в последний раз посещал могилу Ислама Каримова совсем недавно, во время визита президента Таджикистана – 18 августа. По мнению Мирзиёва, этот шаг со стороны Рахмона стало воплощением уважения к народу Узбекистана.

Теги:
Ислам Каримов, Ташкент, Библиотека



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