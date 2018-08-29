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Студенты в аудитории

Стипендиаты Фонда Каримова рассказали об учебе за рубежом

© Sputnik / Владимир Федоренко
Культура
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Обладатели грантов обучаются в Университете прикладных наук Анхальта (Германия), Рурском университете в Бохуме (Германия), Фрайбургском университете, Университете Дуйсбург-Эссен (Германия), Московской архитектурной школе и Политехническом университете в Турине (Италия) и других.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Стипендиаты Фонда Каримова 2017 и 2018 годов рассказали о своем обучении за рубежом, сообщается на официальной странице в Facebook. 

За последние два года по результатам отборочных конкурсов 23 юноша и девушки из Узбекистана отправились учиться в престижных университетах Германии, Италии, Польши и России.

Фонд Каримова был основан в октябре 2016 года Лолой Каримовой-Тилляевой и Татьяной Каримовой в память об Отце-основателе и Первом Президенте независимой Республики Узбекистан Исламе Каримове. 

Программа образовательных грантов Фонда Каримова была основана в 2017 году с целью оказать поддержку одаренной молодежи Узбекистана в получении качественного образования в лучших университетах мира.

Лола Каримова-Тилляева
© Facebook / Lola Karimova-Tillyaeva
Победители образовательных грантов Фонда им. Каримова получили награды
Стипендиаты в настоящее время обучаются в Университете прикладных наук Анхальта (Германия), Рурском университете в Бохуме (Германия), Фрайбургском университете, Университете Дуйсбург-Эссен (Германия), Московской архитектурной школе и Политехническом университете в Турине (Италия) и других.

Образовательные гранты были предоставлены по следующим направлениям: возобновляемые источники энергии, химия, управление водными и земельными ресурсами, машиностроительные технологии, градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников, производство продуктов и их маркетинг, архитектурный дизайн и живопись. 




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