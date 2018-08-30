Борис Бабаев: Кобзон любил узбекский народ

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Известный тележурналист Узбекистана Борис Бабаев рассказал Sputnik Узбекистан о том, как в конце 70-х годов взял большое интервью у Иосифа Кобзона в Ташкенте. Артист в тот год спел запрещенную "Хава Нагила", и зал рукоплескал ему стоя.

По словам Бориса Бабаева, Кобзон в конце 70-х — начале 80-х часто посещал Узбекистан. Именно из Ташкента он 9 раз улетал на концерты в воюющий Афганистан.

"В один из своих приездов, он выступал в зале Окружного дома офицеров (ОДО) в Ташкенте. Там он спел "Хава Нагила", которая тогда была запрещена. Зал не умолкал от аплодисментов, это было что-то невероятное", — вспоминает Бабаев.

После концерта журналисту удалось взять интервью для радио. Встреча проходила в гостинице.

"Задавай любые вопросы, я на все отвечу", — с этими словами встретил тогда Иосиф Кобзон Бабаева.

"Я увидел такого мощного человека, он был уверен в себе. Мы тогда очень хорошо поговорили с ним. Тогда же Иосиф Кобзон вспоминал про свое детство, когда семья была эвакуирована в Узбекистан, и они оказались где-то рядом с маслозаводом в Янгиюле", — делится воспоминаниями Борис Бабаев.

Артист особо подчеркнул тогда, что благодаря узбекам их семья выжила. Хозяева дома делились последним куском хлеба. Никто не садился за стол, пока гости не были накормлены.

Сам Иосиф Давыдович часто рассказывал СМИ, как его мама, собрав всех детей и бабушку уехала из Донбасса в эвакуацию в Узбекистан. Они жили в узбекской семье, в глиняном домике с земляными полами. Хозяева были щедрыми, насколько это было возможно в те голодные годы. Вместо хлеба в Янгиюле они ели жмых, который делали из отходов семечек.

Эту памятную историю жизни в Узбекистане Иосиф Кобзон рассказал и в фильме "Большое сердце Ташкента", сценарий к которому написал Борис Бабаев.

После окончания войны семья Иосифа Кобзона вернулась на Украину. А когда Кобзон стал известным, он часто приезжал в Ташкент с благотворительными концертами, чтобы поздравить ветеранов. Он любил бывать в Узбекистане, здесь похоронена его бабушка.

Артист никогда не забывал и про свои еврейские корни, дружил с местной общиной.