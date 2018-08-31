Концерт ко Дню независимости пройдет во дворце "Туркистон" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Во дворце "Туркистон" в Ташкенте 11 сентября в 19:00 пройдет дружеский концерт, сообщает Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве.

На мероприятии выступят народная артистка Азербайджана, вокалистка Гюльянаг Мамедова, заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Шабанова, обладатель Гран-при фестиваля "Шарк тароналари" Сахиб Пашазаде, лауреат Международного фестиваля Мугама Абгюль Мирзалиев.

Пресс-служба Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Афиша концерта ко Дню независимости

Кроме того, приглашены известные мастера искусств Узбекистана.

Все желающие попасть на концерт могут обратиться в Азербаджанский культурный центр по телефонам +998-712-935-092, +998-911-639-596. Билеты распространяют бесплатно.

В субботу в Узбекистане отметят 27-ю годовщину государственной независимости республики, запланированы различные патриотические мероприятия, в Ташкенте прогремят салюты. В этом году узбекистанцы впервые отдыхают пять дней подряд.