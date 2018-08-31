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Дворец Туркистон в Ташкенте

Концерт ко Дню независимости пройдет во дворце "Туркистон" в Ташкенте

© Flickr / upyernoz
Культура
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Тема:
День независимости Узбекистана (22)
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На мероприятии выступит народная артистка Азербайджана, вокалистка Гюльянаг Мамедова.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Во дворце "Туркистон" в Ташкенте 11 сентября в 19:00 пройдет дружеский концерт, сообщает Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве.

На мероприятии выступят народная артистка Азербайджана, вокалистка Гюльянаг Мамедова, заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Шабанова, обладатель Гран-при фестиваля "Шарк тароналари" Сахиб Пашазаде, лауреат Международного фестиваля Мугама  Абгюль Мирзалиев.

Афиша концерта ко Дню независимости
Пресс-служба Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева
Афиша концерта ко Дню независимости

Кроме того, приглашены известные мастера искусств Узбекистана.

Все желающие попасть на концерт могут обратиться в Азербаджанский культурный центр по телефонам +998-712-935-092, +998-911-639-596. Билеты распространяют бесплатно.

В субботу в Узбекистане отметят 27-ю годовщину государственной независимости республики, запланированы различные патриотические мероприятия, в Ташкенте прогремят салюты. В этом году узбекистанцы впервые отдыхают пять дней подряд.

Тема:
День независимости Узбекистана (22)
Теги:
центр, Концерт, праздник



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