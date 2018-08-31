Диана Шелкова заняла третье место на конкурсе "Краса Вселенной 2018"

В следующем сезоне организаторы проекта будут искать не моделей, а начинающих актрис, поскольку победительнице конкурса предстоит сниматься в художественных фильмах в главных ролях.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Узбекистанка Диана Шелкова завоевала третье место на международном конкурсе "Краса Вселенной 2018".

В 10:00 по московскому времени члены жюри определили обладательниц первых трех мест конкурса. Титул "Краса Вселенной 2018" достался Ирине Сорокиной из России. Обладательницей титула "Вторая Краса Вселенной 2018" стала Екатерина Дубровская из Беларуси, передает пресс-служба конкурса.

© beautyofuniverse.ru Тройка победительниц международного конкурса "Краса Вселенной 2018"

За первое место Ирина Сорокина получила диплом и подарки от партнеров и спонсоров конкурса, а также возможность участвовать в составе жюри конкурса в 2019 году. Обладательница титула "Вторая Краса Вселенной 2018" выиграла электронный диплом об участии, а также возможность участия в жюри конкурса в 2019 году. Диана Шелкова получила электронный диплом об участии в конкурсе.

В этом году финал конкурса прошел в онлайн-формате в связи с тем, что организаторы с сезона 2019 года полностью меняют формат проекта. В 2019 году проект не будет позиционироваться как конкурс красоты. Проект "Краса Вселенной 2019" теперь будет международным фестивалем красоты и творчества.

Третий финал проекта в 2019 году пройдет в марте/апреле в одном из концертных залов России в Москве. Выходов в купальниках больше не будет. В новом сезоне организаторы проекта будут искать не моделей, а начинающих актрис, поскольку победительнице конкурса предстоит сниматься в художественных фильмах в главных ролях.