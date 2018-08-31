Нежный и добрый Ташкент: Дина Рубина о съемках биографического фильма

Дина Рубина рассказала Sputnik о своей новой книге "Рябиновый клин", а сценарист Элла Митина - о снятом в Ташкенте биографическом фильме о писательнице.

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik, Мария Шелудякова. Писательница Дина Рубина в апреле приезжала в столицу Узбекистана на съемки биографического фильма. Скоро он выйдет на экраны, и зрители увидят поэтичный, прелестный, нежный и добрый Ташкент, рассказала она Sputnik.

Она осталась довольна результатом работы режиссера Станислава Митина и сценариста Эллы Митиной и надеется, что поклонники ее творчества увидят фильм в ближайшие недели на Первом канале. Авторы отсняли 80 часов, а фильм идет только 52 минуты.

"Получился поэтичный и, как мне кажется, насыщенный фильм. К сожалению, когда создатели фильма ограничены по времени, [не все получается показать]. Отснято невероятное количество часов, было очень трудно отобрать материал. Мне кажется, что создатели фильма здорово справились с задачей, потому что в этом фильме есть все", - отметила Дина Рубина.

Съемки проходили в трех городах, связанных с жизнью писательницы: в Иерусалиме, Москве и Ташкенте.

Дата показа документального фильма "Дина.Ру" на данный момент не определена. Фильм снят по заказу "АБ-ТВ продакшн" и приурочен к юбилею писательницы. Девятнадцатого сентября 2018 года Дине Рубиной исполнится 65 лет. Создатели надеются увидеть фильм на экранах в двадцатых числах сентября.

Трогательный Ташкент

Sputnik поговорил с одним из авторов биографического фильма, сценаристом и журналисткой Эллой Митиной. С писательницей она знакома уже более сорока лет.

"В конце 60-х годов Дина Рубина уже была ташкентской знаменитостью. Я печаталась в газете "Комсомолец Узбекистана", считала себя большим журналистом. У меня было то ли две, то ли три заметки. Это мне казалось достаточным основанием, чтобы напроситься Дине в друзья. У нее на тот момент было опубликовано несколько рассказов в самом популярном журнале "Юность". О ней уже говорили как о восходящей звезде", – рассказала Элла Митина историю их знакомства.

Фото: Kultura.uz Дина Рубина в Узбекистане

В тот день начинающую журналистку ждало страшное разочарование: "Полная радужных планов, я отправилась на встречу с новой подругой в музыкальную школу имени Успенского, в которой она тогда училась. Думала, а что такого? Я пишу, она пишет – чем не повод для знакомства? Дина уже тогда не очень жаловала непрошеных друзей, и я ушла не солоно хлебавши".

Позднее они встретились в консерватории, куда обе поступили через несколько лет, и быстро подружились.

"Сейчас мы смеемся, – поделилась Митина. – Она говорит, что я все придумала про ту неудавшуюся встречу, а я ей отвечаю, что у нее память короткая".

Режиссер документального фильма о Дине Рубиной Станислав Митин – тоже ташкентец и давний друг писательницы. Он уже дважды обращался к ее произведениям, сняв по ее повестям игровые ленты "Любка" и "Двойная фамилия".

© Sputnik / Виталий Белоусов Дина Рубина: я обычно читаю проверенные временем книги

Ташкент, город своего детства, писательница очень любила, рассказала Элла. Она описала его в своем знаменитом романе "На солнечной стороне улицы". Вместе с Диной создатели фильма посетили памятные для писательницы места: музыкальный лицей имени Успенского, Государственный музей искусств, рынок "Чорсу", Молодежный театр.

"Мы снимали в консерватории, где училась Дина, Союз писателей на улице Пушкинской (ныне проспект Мустакиллик. – Ред.), где ее когда-то приняли в члены Союза писателей. Тогда Дина стала самым молодым писателем СССР. Ей было 24 года", – продолжила она.

В музее была организована выставка картин отца писательницы, художника Ильи Рубина. Там же прошла и пресс-конференция, на которую собрались, наверное, все узбекские журналисты, отметила Митина.

"Поразило, что когда Дина вошла в зал, все встали. Помните знаменитый случай, когда Анна Ахматова пришла на встречу с литераторами и все находящиеся там встали? Сталин тогда еще спросил: "Кто организовал вставание?" Так вот, "вставание" и здесь, разумеется, никто не организовывал. Зал приветствовал свою землячку бурными аплодисментами", - отметила Митина.

"Нашу съемочную группу везде принимали великолепно и, куда бы мы ни приходили, все были счастливы помочь любимой писательнице, – продолжила она. – Мне никогда не приходилось встречать такого всеобщего обожания и такого почтения, которое вызывает в людях Дина".

Создатели фильма надеются, что получится организовать показ фильма в Ташкенте.

"Мы были бы рады, если бы нас пригласили, потому что Ташкент очень дорог и героине нашего фильма, и нам со Станиславом, уроженцам этого прекрасного города", - пояснила Митина.

Сценаристка призналась, что у Станислава Митина готов сценарий еще по нескольким рассказам Дины Рубиной, которые он планирует экранизировать, однако детали она пока сообщить не готова.

"Творчество Дины настолько разнообразно и прекрасно, настолько кинематографично, что к нему хотелось бы возвращаться и возвращаться", – отметила Элла Митина.

"Рябиновый клин" и другие книги трилогии

Первая книга трилогии Дины Рубиной "Наполеонов обоз" появится на полках книжных магазинов 19 сентября, в день рождения писательницы. Она будет представлена на Московской международной книжной выставке-ярмарке 8 сентября. Тираж книги "Рябиновый клин" – 80 тысяч экземпляров.

По сюжету романа, прапрадед главного героя Сташека Бугрова, адъютант Аристарх Бугеро, сопровождает исчезнувший обоз Наполеона, но, отступая с наполеоновской армией, оказывается в ловушке и остается в России. Память об исчезнувших драгоценностях передается потомкам и превращается в семейное предание, пока герой не находит реальный ключ от некоего сейфа.

Фото: Шахноза Турабекова Дина Рубина в Ташкенте на встрече с читателями

Изначально Рубина планировала написать два тома, но, как призналась она, герои решили иначе.

"Герои как будто закричали: "Слишком быстро хочешь отделаться от нас! Еще будет такая трагедия, еще будет расставание, будет драма, будет еще история наполеоновского обоза, над пропажей которого историки и исследователи думают до сих пор", – сказала писательница.

Работа над второй книгой трилогии "Белая лошадь" подходит к концу. Этот роман выйдет весной 2019 года. На данный момент о сюжете можно только догадываться.

"Старая женщина обладает знахарскими знаниями, ведьмовскими способностями. Перед смертью она хочет подержать младшего отпрыска за руку, чтобы их передать, и просит, чтобы привезли девочку, но ее сестра отказывает. Умирая, она говорит: "Белые лошади, белые лошади…" Этот образ белых лошадей часто встречается в романе", - так автор объяснила название книги.

Третий том получил название "Ангельский рожок". Герой романа учиться играть на английском рожке у старой женщины, специалиста по наполеоновским войнам, которая "оттарабанила двадцать лет по лагерям", рассказала автор. Английский рожок – это сакральный инструмент, таинственный и печальный. В воздухе повисает голос этого невероятного инструмента, и героиня произносит: "Ангельский".

Рубина – автор романов, повестей, рассказов – родилась в Ташкенте, в настоящее время проживает в Израиле. Она лауреат многочисленных российских и израильских литературных премий. По мотивам ее произведений сняты фильмы "Любка" (2009), "Двойная фамилия" (2006), "На Верхней Масловке" (2006) и многие другие.