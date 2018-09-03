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Сабина Шарипова из Ташкента на шоу Танцы

Сабина Шарипова из Ташкента услышала "Ты в "Танцах!"

vk.com/tnt_dance
Культура
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От членов жюри шоу Сабина и ее партнер Михаил Журавель услышали "Вы в "Танцах"!", что означает проход в топ-100 танцевального шоу, в дальнейшем им предстоит преодолеть несколько этапов отбора, чтобы побороться за место в команде одного из наставников.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Сабина Шарипова из Ташкента покорила жюри шоу "Танцы" на ТНТ страстной бачатой, и вместе с партнером, и прошла в следующий этап телепроекта.

"На проекте я бы хотела показать профессиональный уровень социальных танцев, чтобы все увидели, как можно достичь развития в этом направлении. И не обязательно заниматься этим видом танцев с детства", - рассказала девушка в эфире.

От членов жюри шоу Сабина и ее партнер Михаил Журавель услышали "Вы в "Танцах"!", что означает проход в топ-100 танцевального шоу, в дальнейшем им предстоит преодолеть несколько этапов отбора, чтобы побороться за место в команде одного из наставников — Мигеля, Егора Дружинина или Татьяны Денисовой. Победитель телепроекта получит 3 миллиона рублей.

Сабина Шарипова на шоу Танцы на ТНТ
vk.com
Сабина Шарипова на шоу "Танцы" на ТНТ

Сабине Шариповой 26 лет. На шоу она представляла Ташкент, но живет и работает в Москве, преподает бачату в различных студиях. Вместе с партнером они выступают на различных танцевальных турнирах. Например, в августе этого года они победили в чемпионате по бачате World Bachata Masters Russia.

Бачата — танец родом Доминиканской Республики, получивший широкое распространение по всему миру. Партнеры танцуют на очень близком расстоянии друг от друга, совершая легкие круговые движения сцепленными в замок руками. Главная цель в танце — тесный контакт с партнером, поэтому поворотов крайне мало. 

 




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