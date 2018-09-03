18:52 03 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Певица Анита Цой

Грандиозное шоу: Анита Цой даст концерт в Ташкенте

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
Получить короткую ссылку
400 0 0

Над программой шоу работали 150 человек из шести стран мира, танцы ставили хореографы Бейонсе и Рианны.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В концертном зале "Дружба народов" 9 октября в 19:00 пройдет юбилейное шоу Аниты Цой.

Уже ставшее в России легендарным шоу "10|20" теперь пройдет в Узбекистане. Зрителей ждет полномасштабное действие, настоящее шоу: десятки артистов балета, постановки лучших хореографов мира, световые инсталляции, яркие костюмы и бесконечная смена образов на одной сцене в один вечер.

Мероприятие получило награды практически всех российских премий как лучшее шоу года. На сегодняшний день его увидели зрители более 150 городов России. 

"10|20" расшифровывается как 10-е юбилейное шоу Аниты Цой, созданное Анитой за 20 лет на сцене. В основу программы легла реальная жизнь Аниты Цой, ее творческий и личный путь. Главным символом шоу стал древовидный пион, исполняющий мечты того, кто, по древней корейской легенде, сумеет взобраться на вершину горы Ариран и добыть цветок. Недаром сама Анита называет "10|20" шоу мечты.

Всего над проектом работало более 150 человек из шести стран мира: России, Америки, Австралии, Франции, Германии, Украины. Хореографию поставили семь прославленных хореографов мира, среди которых звезда мирового масштаба Hose Hollywood – действующий хореограф-постановщик шоу таких звезд, как Бейонсе, Рианна, Дженнифер Лопес, Ники Минаж и другие.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Панели солнечной электростанции, архивное фото
    Солнце и вода

    Азиатский банк развития выделил средства на создание инфраструктуры плавающих солнечных электростанций в Азербайджане.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Школьные годы

    Классная руководительница президента Беларуси рассказала, что уже в старших классах Александр Лукашенко был лидером, любил спорт и хорошо танцевал.

  • Анжела Патарая
    Друзья рядом

    Анжела Патарая, один из авторов проекта "Абхазское бюро", рассказала в эфире радио Sputnik о новой площадке по вопросу помощи репатриантам.

  • Найденные кувшин и котел в селе Ацик, Ширак
    Предание о кувшине

    Всем гостям, кто попадает в деревню Ацик, рассказывают необыкновенную историю старинного армянского кувшина.

  • Евро
    Экономная экономика

    Почему правительству Латвии при планировании бюджета надо будет думать не о том, как увеличить зарплаты медикам, а о том, кому их можно сократить?

  • Контейнеровоз MSC Francesca в Клайпедском порту
    Новая "угроза" с востока

    В Литве начались разговоры о том, что инвестиции Китая могут представлять угрозу национальной безопасности. Насколько они обоснованы?

  • Школа
    Никаких "двоек"

    В молдавские школы приходит очередное новшество — по нескольким предметам больше не будут ставиться оценки.

  • Перед началом вечера, посвященного клубной атмосфере 1960-х годов
    Советский опыт

    На фоне разгула молодежной преступности в столице Эстонии местные органы правопорядка ищут решения, как сделать улицы городов более безопасными.

  • Анатолий Бибилов принял участие в церемонии закладки бронзового оттиска следа кавказского барса
    По следам барса

    В Цхинвале в сквере имени Коста Хетагурова прошла церемония закладки бронзового оттиска следа переднеазиатского леопарда.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Шикарный салют и танцы с Юлдуз Усмановой: как отмечали День независимости РУ
Небывалая скорость: на фестивале Unlim 500+ авто разгонятся до 400 км/ч
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054