Грандиозное шоу: Анита Цой даст концерт в Ташкенте

Над программой шоу работали 150 человек из шести стран мира, танцы ставили хореографы Бейонсе и Рианны.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В концертном зале "Дружба народов" 9 октября в 19:00 пройдет юбилейное шоу Аниты Цой.

Уже ставшее в России легендарным шоу "10|20" теперь пройдет в Узбекистане. Зрителей ждет полномасштабное действие, настоящее шоу: десятки артистов балета, постановки лучших хореографов мира, световые инсталляции, яркие костюмы и бесконечная смена образов на одной сцене в один вечер.

Мероприятие получило награды практически всех российских премий как лучшее шоу года. На сегодняшний день его увидели зрители более 150 городов России.

"10|20" расшифровывается как 10-е юбилейное шоу Аниты Цой, созданное Анитой за 20 лет на сцене. В основу программы легла реальная жизнь Аниты Цой, ее творческий и личный путь. Главным символом шоу стал древовидный пион, исполняющий мечты того, кто, по древней корейской легенде, сумеет взобраться на вершину горы Ариран и добыть цветок. Недаром сама Анита называет "10|20" шоу мечты.

Всего над проектом работало более 150 человек из шести стран мира: России, Америки, Австралии, Франции, Германии, Украины. Хореографию поставили семь прославленных хореографов мира, среди которых звезда мирового масштаба Hose Hollywood – действующий хореограф-постановщик шоу таких звезд, как Бейонсе, Рианна, Дженнифер Лопес, Ники Минаж и другие.