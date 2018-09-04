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Новые арт-объекты на въезде в Ташкент

На въезде в Ташкент установят новые архитектурные сооружения

© ГУВД г. Ташкента
Культура
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Надпись "Тошкент" и стела будут отреставрированы, а вокруг посадят новые деревья и цветы.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. На въезде в столицу по трассе Термез – Ташкент (М-39) будут установлены новые арт-объекты.

По инициативе ГУВД и хокимията Ташкента будет отреставрирована надпись "Тошкент", которая была установлена в конце 60-х годов прошлого столетия.

Новые арт-объекты на въезде в Ташкент
© ГУВД г. Ташкента
Новые арт-объекты на въезде в Ташкент

Сейчас конструкция потеряла былой вид: цемент во многих местах откололся, штукатурка осыпалась, буквы поблекли. Установленная рядом стела из мозаики также будет отреставрирована. 

По задумке творческой группы слово "Тошкент" будет подсвечено, позади надписи появятся металлические конструкции – "силуэты" известных архитектурных комплексов и зданий - визитной карточки Ташкента.




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