На въезде в Ташкент установят новые архитектурные сооружения

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. На въезде в столицу по трассе Термез – Ташкент (М-39) будут установлены новые арт-объекты.
По инициативе ГУВД и хокимията Ташкента будет отреставрирована надпись "Тошкент", которая была установлена в конце 60-х годов прошлого столетия.
Сейчас конструкция потеряла былой вид: цемент во многих местах откололся, штукатурка осыпалась, буквы поблекли. Установленная рядом стела из мозаики также будет отреставрирована.
По задумке творческой группы слово "Тошкент" будет подсвечено, позади надписи появятся металлические конструкции – "силуэты" известных архитектурных комплексов и зданий - визитной карточки Ташкента.