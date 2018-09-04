Узбекский режиссер вошел в жюри Международного фестиваля мусульманского кино

XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 4 по 10 сентября.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Узбекский режиссер Шухрат Махмудов вошел в жюри XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана с 4 по 10 сентября.

На фестиваль поступило рекордное количество заявок - почти 970 из 56 стран, сообщили организаторы.

Гостями церемонии открытия станут народные артисты России Ирина Алферова и Эммануил Виторган, лауреат государственной премии России Марат Башаров.

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Конкурсная программа в этом году состоит из 65 фильмов: по 10 в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы", "Короткометражные документальные фильмы", "Россия молодая", 15 – в номинации "Национальный конкурс". По традиции статуэтки фестиваля будут также вручены за лучшие режиссуру, сценарий, операторскую работу, женскую и мужскую роли. Во внеконкурсной программе представлены номинации "Россия – Исламский мир", "Диалог культур", "Киномир детства" и "Кинопробы".

Помимо Махмудова в жюри фестиваля вошли известный режиссер-документалист Эмануэль Джероза (Италия), актер польского происхождения Марек Пробош, директор Оранского международного кинофестиваля Седдики Ибрагим (Алжир), кыргызский кинорежиссер, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер Рашид Фершиу (Тунис), кинорежиссер Октай Миркасыйм (Азербайджан), киновед, кинокритик Шериф Авад (Египет), режиссер документальных телевизионных фильмов Елена Плугатырева (Россия), турецкий режиссер Мустафа Кара, директор музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева. Возглавляет жюри известная туркменская актриса Мая-Гозель Аймедова.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.