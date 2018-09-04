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День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Ташкенте

В Ташкенте прошел День солидарности в борьбе с терроризмом

© РЦНК
Культура
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В память о жертвах событий в Беслане в 2005 году на мероприятии были зажжены свечи и объявлена Минута молчания.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В РЦНК в Ташкенте 3 сентября прошла патриотическая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом в память о событиях в Беслане.

Памятная дата официально утверждена указом президента Российской Федерации от 6 июля 2005 года как День солидарности в борьбе с терроризмом, ввиду произошедшего 3 сентября теракта в Беслане, передает пресс-служба Россотрудничества.

После официальной части была объявлена Минута молчания, зажжены свечи в память о погибших от рук террористов.

В 2004 году более 1100 человек были захвачены в заложники, а в результате последующего теракта погибло 333 человека, большинство из которых - заложники, включая 186 детей. С тех пор в этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга.

День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Ташкенте
© РЦНК
День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в Ташкенте

В мероприятии приняли участие руководитель Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, кандидат исторических наук Владимир Трухачев, воины-интернационалисты Ибрагим Расулов, Александр Харламов, Сергей Золотарев, Мимедла Усиинов, Бахит Кенджаев, Бахадыр Ярмаматов, слушатели курсов при РЦНК, учащиеся старших классов, соотечественники.




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