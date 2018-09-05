На ташкентском Бродвее пройдет первая выставка узбекских сувениров

В рамках выставки запланированы показы национальной одежды и украшений, выступления представителей национальных видов спорта, спектакли кукольного театра, концерты с участием музыкантов и танцоров, дегустация национальных блюд.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Выставка-ярмарка "Сувениры Узбекистана" впервые пройдет на улице Сайилгох (так называемый Бродвей) 22-23 сентября, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Выставка состоится по инициативе ассоциации "Хунарманд", а также при поддержке Торгово-промышленной палаты, Министерства культуры РУ, Министерства физкультуры и спорта, Министерства народного образования, Государственного комитета по развитию туризма, Союза молодежи, Ассоциации поваров Узбекистана и хокимията Ташкента.

Выставка призвана стимулировать ремесленников и народных умельцев расширять ассортимент изготавливаемых сувенирных продуктов.

В рамках выставки пройдут показы национальной одежды и украшений, выступления представителей национальных видов спорта, спектакли кукольного театра, концерты с участием музыкантов и танцоров, дегустация национальных блюд.