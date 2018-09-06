Узбекский фольклорный ансамбль завоевал Гран-при фестиваля в Болгарии

В фестивале участвовали 98 творческих коллективов из 72 стран.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Узбекский фольклорный ансамбль "Маком" стал обладателем Гран-при Международного фестиваля в Болгарии, награды "Золотой Орфей". Об этом пишет nuz.uz.

Фестиваль, организованный Европейской ассоциацией фольклорных фестивалей и ЮНЕСКО, проходил с 23 августа по 3 сентября в шести болгарских городах.

На мероприятие приехали 98 творческих коллективов из 72 стран. Первое место досталось россиянам, второе - грузинам, на третьем месте оказались участники из Великобритании.

В ансамбле "Маком" играют 20 музыкантов во главе с народным артистом Узбекистана Сойбджоном Ниязовым.