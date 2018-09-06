"Золотой танцовщик века" Фарух Рузиматов выступит в Ташкенте на Open Air

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Ташкенте 14-15 сентября на площади перед Большим театром пройдет концерт "Open Air. Ночь серенад, классики и рока". В нем примет участие народный артист России, балетмейстер Фарух Рузиматов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Фаруха Рузиматова в мире называют "золотым танцовщиком века", "танцующим леопардом". Он является лауреатом международных конкурсов балета в Варне и Париже, Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Артист родился в Ташкенте, но в профессиональный мир балета попал, живя в Душанбе. Узбекскому зрителю старшего поколения он хорошо известен, а вот молодежь впервые сможет воочию увидеть талант великого артиста балета, да еще и в Ташкенте.

"Он исполнит "Болеро" Равеля, однако не всю партию, а небольшой фрагмент с участием кордебалета Государственного академического Большого театра Узбекистана", — отметил во время пресс-конференции директор театра Махмуд Муратов.

Концертом под открытым небом Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои (ГАБТ) откроет свой предъюбилейный, 89-й сезон. В нем примут участие объединенный оркестр Молодежного симфонического оркестра и ГАБТа, ведущие солисты оперы и балета. За дирижерским пультом будет стоять заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Урунбаев. Кроме этого, ожидается, что на сцену выйдут Женисбек Пиязов, Сабина Мустаева, Хенсли Пойнен и другие известные исполнители Узбекистана.

"За этим концертом стоит огромный труд объединенного оркестра, музыкантов, артистов. Это ежедневные репетиции, но самое главное – живое исполнение", — отметила режиссер проекта Open Air Мадина Муминова.

Все ранее проведенные концерты в этом формате, по словам Муминовой, собирали огромное количество людей. Причем большая их часть не является основными потребителями симфонической музыки, они больше слушают попсу.

Пресс-служба ГАБТ им. А.Навои Уникальный и волшебный: в Ташкенте прошел Первый классический Open Air 13

"В данном контексте проект Open Air имеет большую воспитательную работу. Подтягивается много молодежи, она начинает понимать разницу настоящего звучания, слышать чистые голоса, разные инструменты. Разумеется, все это делается с элементами шоу, мы добавляем туда современную классику, популярные мелодии", — отмечает Муминова.

Организаторы Open Air 18 сентября откроют серию концертов с Национальным симфоническим оркестром в пяти городах Узбекистана: Гулистане, Джизаке, Самарканде, Навои и Бухаре.

Отметим, что проект Open Air стартовал в Узбекистане ровно год назад, он был инициирован компанией SOTHIS AEGIS. Первый концерт в этом формате, который прошел на площади перед Большим театром в Ташкенте, был признан главным событием 2017 года в культурной жизни Узбекистана.