В библиотеку школы №11 Дустабада были переданы 151 экземпляр научно-методической и художественной литературы.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане поздравило среднюю общеобразовательная школу №11 Дустабада с новым учебным годом и провело акцию "Подари книгу!"

© Sputnik / Александр Кряжев Назад в будущее: что заставляет узбекистанцев активнее учить русский язык

С приветственным словом на торжественной линейке выступил глава Россотрудничества Виктор Шулика. Он рассказал, что сейчас в России обучается около 24 тысяч студентов из Узбекистана.

Для сохранения русского языка в регионе в рамках акции "Подари книгу!" в библиотеку школы были переданы 151 экземпляр научно-методической и художественной литературы, 100 плакатов и 6 комплектов таблиц.

Почетными грамотами и подарками были награждены за большой личный вклад в популяризацию и продвижение русского языка преподаватели Людмила Горина и Флюра Рахматуллина.

© РЦНК Акция "Подари книгу!"прошла в Узбекистане

За достигнутые успехи в изучении русской культуры ученики-призеры районных и областных олимпиад по русскому языку и литературе Гузаль Бухарбаева, Алина Кузнецова, Алина Медетова также получили подарки.