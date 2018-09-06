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Выступление президента Шавката Мирзиёева на церемонии открытия Международного форума искусства макома

Мирзиёев призвал сохранять и развивать искусство макома

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Культура
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Глава Узбекистана поприветствовал гостей и участников Международного форума искусства макома, которые приехали в Шахрисабз из 73 государств.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Необходимо уделять особое внимание развитию искусства макома, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии открытия Международного форума искусства макома в Шахрисабзе.

Маком – жанр музыкального искусства в арабских и азиатских странах, который представляет собой своеобразную сюиту из более 20 инструментальных и вокальных частей. В 2003 году маком был объявлен ЮНЕСКО достоянием цивилизации и включен в Список всеобщего культурного наследия.  

"Мы должны задействовать все имеющиеся возможности для того, чтобы мелодии макома, его дух и философия заняли прочное место в сознании и сердцах наших современников, прежде всего молодого поколения", - отметил глава республики.

Международный форум искусства макома проходит в Узбекистане впервые. В соответствии с постановлением президента, теперь он будет проводиться раз в два года. Конкурсную программу фестиваля в ближайшие пять дней представят 162 участника из 29 стран. Обладатель Гран-при получит чек на 15 тысяч долларов. Освещают фестиваль представители более 200 местных и зарубежных СМИ. Всего форум собрал около 300 гостей и участников из 73 государств.

Начался Международный фестиваль искусства макома в Шахрисабзе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Начался Международный фестиваль искусства макома в Шахрисабзе

В рамках фестиваля состоится научно-практическая конференция на тему "Музыкальное искусство макома и его место в мировой цивилизации". 

"Думаю, что в рамках отрывающегося сегодня форума будут всесторонне обсуждены важные проблемы в этой сфере, разработаны предложения по широкому использованию международного опыта, современных информационно-коммуникационных технологий, возможностей интернета, развитию сотрудничества между культурными и творческими организациями разных стран", - заявил Мирзиёев.

Во время форума на площади Оксарой в Шахрисабзе открылись многочисленные сценические и торговые площадки, проходят выставки, посвященные искусству макома, продают национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленников, произведения изобразительного и прикладного искусства, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотографий.




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