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Города Мира. Ташкент

Российские ученые изучат культуру этнических русских в странах Средней Азии

© Sputnik / Валерий Мельников
Культура
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Первый этап экспедиции пройдет по Узбекистану с 1 по 17 октября, исследователи посетят Ташкент, Самарканд и Бухару.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Пензенское областное отделение Русского географического общества проведет экспедицию "География Русского мира (Средняя Азия)" в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан с целью изучения культуры, быта и сохранившихся традиций этнических русских, сообщает областное правительство.

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В ходе полевой экспедиции будут проведены личные наблюдения, анкетирование, фиксация вещественных материалов путем фото- и видеосъемки, сбор этнографических коллекций. Особое внимание участники экспедиции уделят изучению сохранившихся традиционных обрядов, русским народным промыслам, общественным отношениям, народному быту, устному народному творчеству, фольклору.

В правительстве региона отметили, что одной из задач проекта также является выстраивание межрегиональных и международных связей, взаимодействие с национальными общинами и землячествами, культурными центрами, соотечественниками, привлечение к участию в проекте молодых людей.

"Первый этап экспедиции пройдет по Узбекистану с 1 по 17 октября. Планируется посетить города Ташкент, Самарканд и Бухару, являющиеся местами компактного проживания русских и русскоязычных народов на постсоветском пространстве республики", - говорится в сообщении.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет РГО, который возглавил Владимир Путин.

Теги:
Наука, научная экспедиция, Средняя Азия, Узбекистан



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