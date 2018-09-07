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В Шахрисабзе открылся Музей макома

В экспозицию открывшегося в Шахрисабзе Музея макома вошли 200 экспонатов

Sputnik
Культура
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Фонд только что созданного хранилища истории макома насчитывает уже 400 ценных предметов, которые в ближайшем будущем пополнят экспозицию.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Шахрисабзе в рамках Международного форума искусства макома открылся музей, в котором будут собирать и сохранять все, что связано с "золотым музыкальным наследием", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В экспозицию музея вошли 200 уникальных экспонатов, однако фонд только что созданного хранилища истории макома насчитывает уже 400 ценных предметов, которые в ближайшем будущем пополнят экспозицию.

  • В Шахрисабзе открылся Музей макома
    В Шахрисабзе открылся Музей макома
    Sputnik
  • В Шахрисабзе открылся Музей макома
    В Шахрисабзе открылся Музей макома
    Sputnik
  • В Шахрисабзе открылся Музей макома
    В Шахрисабзе открылся Музей макома
    Sputnik
  • В Шахрисабзе открылся Музей макома
    В Шахрисабзе открылся Музей макома
    Sputnik
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Sputnik
В Шахрисабзе открылся Музей макома

Первым гостям музея в день его открытия посчастливилось услышать экскурсионную лекцию об этом месте из уст одного из ведущих искусствоведов страны, заместителя министра культуры Камолы Акиловой. 

По ее словам, перед министерством стояла достаточно сложная задача, ведь маком – это нематериальная культура.

"Мы долго думали, и, конечно же, перебрали всю литературу, которая есть, сами внедрились в маком, полюбили его. Ведь это не должен быть только музей музыкальных инструментов. Человек, который приходит сюда, должен ощутить всю философию и красоту макома", – сказала она.

Выступление президента Шавката Мирзиёева на церемонии открытия Международного форума искусства макома
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев призвал сохранять и развивать искусство макома
Экспозиция музея начинается с демонстрации экспонатов, которые были найдены в ходе археологических раскопок. Они доказывают, что музыка на территории современного Узбекистана существовала с глубокой древности. Есть здесь копия фриза с изображением музыкантов, датируемого первым веком до нашей эры. Его нашли в городище Айртам Сурхандарьинской области. Оригинал фриза хранится в Эрмитаже.

"О чем все это говорит? О том, что история макома развивалась еще в доисламский период. Тогда было 12 песнопений, которые пелись в определенное время года. Маком исполняли в одеждах определенного цвета, потому что все было символично", – пояснила Акилова.

Большую часть экспозиции также заняли региональные и локальные школы макома, расположенные на территории Узбекистана. У каждой есть своя история развития, особенности, известные исполнители.

"Музей будет расширяться, мы также приветствуем всех желающих помочь нам в этом деле. У нас были гости из США, они дали нам огромное количество идей", – отметила заместитель министра культуры Камола Акилова.

Открытие музея стало праздником для всех тех людей, чья жизнь неразрывно связана с этим прекрасным искусством. А для всех остальных - хорошей возможностью так красиво открыть для себя мир макома.




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