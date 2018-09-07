"Узбекконцерт" запретил показывать на телевидении несколько клипов

Под запрет из-за несоответствия национальному менталитету попали клипы на песни более 10 артистов.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Художественный совет при "Узбекконцерте" рассмотрел 18 клипов популярных артистов и запретил телеканалам республики показывать некоторые из них.

Под запрет попали клипы более 10 артистов. Причина запрета – несоответствие клипов национальному менталитету, сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия отклонила клип "Адашдим" Манзуры Юлдашевой, посоветовав певице "исправить недостатки". Бахриддину Зухриддинову также посоветовали доработать клип на песню "Дилозорим".

Неоднозначным комиссия признала видео Самаджона Рузметова на песню "Кел эй", не устроил ее и текст песни.

Комиссия также не одобрила клип Алишера Зокирова "Юрак сен билан", "Айт тун" Отабека Муталхожаева, и видео на песню "Бале бале". Запретили показывать на телевидении и клип Мунисы Ризаевой "Айбим севганим".