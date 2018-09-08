Бахтиёр Назиров и Мансур Курязов представили Узбекистан на фестивале в Ялте

Член Академии художеств РУ и руководитель народного театра Джайхун в Хорезмской области принимают участие в создании скульптур.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекистанские мастера участвуют в создании скульптур на фестивале керамики «Огненные цветы» в Ялте, сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.

Известный скульптор, член Академии художеств Узбекистана и основатель собственной творческой мастерской Бахтиёр Назиров рекомендует обязательно приходить в Сад с детьми – он сможет показать основы гончарного искусства.

Другой мастер – кукольник, руководитель народного театра Джайхун в Хорезмской области Мансур Курязов свободно владеет русским языком и показывает зрителям представления Театра Петрушки. Большим успехом пользуются и рукотворные театральные куклы мастера, как образчик прикладного искусства их можно увидеть в различных музеях мира.

"Первым делом нас учили мять глину, чтобы она стала мягкой как тесто, и чтобы в ней не оставалось воздуха. Для нас, детей, это было как игра. А стало призванием ", - рассказывает о своем творческом пути Бахтиёр Насиров.

Фестиваль керамики "Огненные цветы" проходит с 4 по 16 сентября в Никитском саду в Ялте, в итоге участники из разных стран мира оставят в подарок 6 скульптур, высота каждой составит около 1,5 метра.