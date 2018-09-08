Участники Форума макома в Шахрисабзе: этот конкурс - как Олимпиада

В Шахрисабзе продолжается первый Международный форум искусства макома. Город просто гремит от музыки и танцев, такое масштабное шествие национальной музыки удивило всех приехавших сюда гостей из 73 стран мира.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Музыканты и певцы сравнили конкурс с Олимпиадой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Для многих из них — это высший пилотаж исполнительского искусства. Да и в состав жюри вошли известные эксперты в мире музыки. И пусть порой у них могут быть разные точки зрения, их объединила на несколько дней любовь к макому. Здесь рядом сидят представители Израиля и Ирана, Великобритании и Турции, Марокко и Южной Кореи, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев призвал сохранять и развивать искусство макома

Участники форума тоже все абсолютно разные. Здесь ломаются многие стереотипы и представления о традиционной музыке, о том, в каких странах она могла бы звучать.

"Казалось бы, мы из Бельгии, представляем европейскую страну, а играем восточную музыку — маком. Нас объединила именно музыка. А в составе у нас арабы и бельгийцы. Самое главное — в Шахрисабзе мы встретили таких же, как мы, любящих традиционную музыку", — поделился музыкант бельгийского ансамбля "Ламекан".

Неважно, где они находятся в течение дня - на саунд-чеках, на экскурсиях или просто отдыхают в отелях — везде звучит музыка. Помимо всего прочего они еще и экспериментаторы — импровизация одно из любимых занятий вне конкурса.

"Когда наши дети в отеле спели на чистом узбекском языке маком, все просто подскочили от восторга и аплодировали им стоя", — делится своими эмоциями Альберт Малаков, сын народного певца Узбекистана Изро Малакова, который уже много лет живет и популяризирует узбекский шашмаком в Америке.

Фото: Шерзода Икрамутдинова Жюри Международного форума искусства маком

По словам гостя из Индонезии Франки Сурядарма, он приехал поучаствовать в научно-теоретической конференции, но больше его все-таки в эти дни занимает исполнение.

"В силу того, что в Индонезии живут мусульмане, одной из любимых является каноническая музыка. И мне интересен путь развития этой музыки, ее современное передвижение по миру", — отметил Франки Сурядарма.

Квартет из Израиля Jafar Makam Quartet играл на сцене в рамках конкурсной программы узбекские макомы. Кроме того, два участника ансамбля учились в Израиле у педагога из Узбекистана, который переехал туда на постоянное жительство.

"Для нас этот конкурс что-то вроде Олимпиады. Он проходит впервые, но уже привлек такое огромное количество участников из разных стран. Мы играем израильский маком на наших национальных инструментах. Но специально для конкурса привезли узбекский маком", — поделилась музыкант квартета Марина Тошич.

Фото: Шахноза Турабекова Участница квартета из Израиля Jafar Makam Quartet Марина Тошич

Выступления участников конкурса оцениваются в трех номинациях: "Лучший ансамбль Маком", "Лучшая соло певица" и "Лучший солист".

Гран-при конкурса — 15 тысяч долларов. Кроме того, победители в каждой из трех номинаций получат за 1-е место — 10 тысяч долларов, 7 тысяч долларов за 2-е место. За 3-е место назначен приз в размере пяти тысяч долларов.