Ozoda Nursaidova выступит на закрытии Игр кочевников в Кыргызстане

Церемония пройдет 8 сентября в 20:00 на ипподроме в городе Чолпон-Аты, приглашены знаменитости из разных стран.

ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Известная узбекская певица и композитор Ozoda Nursaidova выступит на церемонии закрытия Игр кочевников в Чолпон-Аты, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Мероприятие пройдет 8 сентября в 20:00 в городе Чолпон-Аты, в качестве почетных гостей ждут продюсера Алена Депардье и южнокорейского актера Пак Шин Янга.

© AFP 2018 / VYACHESLAV OSELEDKO Сборная Узбекистана завоевала серебро в кок-бору на Играх кочевников

Кроме того, в церемонии примут участие российская группа "Корни"

кыргызстанец Мирбек Атабеков, Down Low, La Bouche, Akcent и другие музыканты из Европы и Азии.

Стоимость билетов на церемонию от 350 до 3 800 сомов.

Ранее сообщалось о победе сборной Узбекистана над кыргызстанцами в финале турнира по кок-бору на ВИК. Команда завоевала серебро.

Ozoda Nursaidova – исполнительница, продюсер, автор различных проектов, член Союза композиторов Mesam в Турции.