Номинанты Grammy участвуют в форуме макома в Шахрисабзе

Ансамбль "Академии макома" Таджикистана, чей альбом в 2006 году был номинирован на Grammy, принимает участие в первом Международном форуме искусства макома в Шахрисабзе.

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Артисты из Таджикистана вышли на сцену в первый день конкурсной программы и погрузили всех в прекрасный мир поэзии и музыки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Их исполнение уникально, потому что участники "Академии макома" являются носителями древнего шашмакома. Многое из того, что есть сегодня в их репертуаре, передавалось на протяжении веков по принципу "усто-шогирд" (мастер-ученик), а это почти секретный диалог только между двумя персоналиями.

По словам народного артиста, директора "Академии макома" Таджикистана Абдували Абдурашидова, инициированный президентом Узбекистана форум искусства маком — это возможность не только изучать уникальное направление музыки, но и развивать его дальше.

"Президент Шавкат Мирзиёев прочувствовал уникальность этой музыки и сделал все, чтобы это искусство развивалось на профессиональном уровне, передавалось будущим поколениям. Для этого необходимо общаться с учеными, исполнителями, изучать историю и методы освоения этого уникального направления", — отметил он.

Абдурашидов принимает участие в форуме в качестве эксперта, он выступал на научно-практической конференции, а также вошел в состав жюри конкурсной программы.

"Я пока внимательно слушаю участников форума, кто именно победит - сейчас трудно говорить. Таджикистан тоже привез на форум один из лучших коллективов", — отметил он.

Sputnik Директор "Академии макома" Таджикистана Абдували Абдурашидов

Сами участники ансамбля "Академии макома" Таджикистана убеждены, что нынешний форум — это праздник для всех макомистов, и такие события позволяют еще раз показать и доказать всему миру, что двум странам есть чем гордиться. Ведь на сегодняшний день только в Узбекистане и Таджикистане среди стран Центральной Азии сохранено богатое наследие уникального музыкального искусства.

В Узбекистане прославленному ансамблю удалось встретиться со многими музыкантами и исполнителями из других стран, с некоторыми из которых они уже давно общаются. Ведь «Академия макома» Таджикистана — один из активных и постоянных участников многих международных конкурсов и фестивалей Восточной музыки.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев призвал сохранять и развивать искусство макома

"Мы всегда стремимся участвовать в таких форумах, это очень сближает. Конкурсы дают нам стимулы дальше развивать шашмаком, открывать его для еще большего количества жителей разных стран", — уточнил музыкальный руководитель ансамбля "Академии макома" Таджикистана Джамшид Эргашев.

При этом таджикские макомисты отмечают, что им будет очень интересно состязаться с участниками из Пакистана, Индии, Азербайджана и, конечно же, Узбекистана.

"Узбекское исполнение богато тем, что здесь существуют разные школы. И это очень привлекает и заставляет стремиться к лучшему. Ведь мы хотим, чтобы таджикская школа макома активно развивалась", — подчеркнул Джамшид Эргашев.

На вопрос о том, на что ансамбль потратить деньги в случае победы, все в один голос говорят, что деньги — не главное.

"Мы приехали ради того, чтобы нас слушали и наслаждались древними мелодиями", — утверждают артисты и музыканты.

Напомним, что выступления участников конкурса оцениваются в трех номинациях: "Лучший ансамбль маком", "Лучшая соло-певица" и "Лучший солист". Гран-при конкурса — 15 тысяч долларов. Кроме того, победители в каждой из трех номинаций получат за 1-е место — 10 тысяч долларов, 7 тысяч долларов за 2-е место и 5 тысяч долларов за 3-е место.

Итоги первого международного форума искусства маком будут подведены 10 сентября.