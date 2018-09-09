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Победителем конкурса "Новая волна" стал россиянин

© Sputnik / Нина Зотина
Культура
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Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 4 по 9 сентября.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Победителем международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи стал финалист из России Дан Розин, рассказал РИА Новости председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой.

Певец Сардор Милано (Узбекистан) на церемонии награждения победителей международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
Spuntik / Нина Зотина
Узбекский певец Сардор Милано стал победителем "Новой волны"

"Первое место (занял) Дан Розин. Второе место поделили армянский исполнитель (Gevorg Harutyunyan) и Дарья Антонюк. И третье место - греческая певица (Demy)", - заявил Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 4 по 9 сентября. За это время на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке прошли творческие вечера группы A`Studio, Владимира Преснякова, Ирины Аллегровой. Конкурс проводился в Сочи уже четвертый раз, до этого он проходил в Юрмале. В этот раз участниками "Новой волны" стали 15 молодых артистов из 10 стран мира. Гала-концерт закрытия конкурса пройдет 9 сентября.

Теги:
Конкурс, Сочи, Россия



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