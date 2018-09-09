Победителем конкурса "Новая волна" стал россиянин

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Победителем международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи стал финалист из России Дан Розин, рассказал РИА Новости председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой.

Spuntik / Нина Зотина Узбекский певец Сардор Милано стал победителем "Новой волны"

"Первое место (занял) Дан Розин. Второе место поделили армянский исполнитель (Gevorg Harutyunyan) и Дарья Антонюк. И третье место - греческая певица (Demy)", - заявил Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 4 по 9 сентября. За это время на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке прошли творческие вечера группы A`Studio, Владимира Преснякова, Ирины Аллегровой. Конкурс проводился в Сочи уже четвертый раз, до этого он проходил в Юрмале. В этот раз участниками "Новой волны" стали 15 молодых артистов из 10 стран мира. Гала-концерт закрытия конкурса пройдет 9 сентября.