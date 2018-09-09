Умелица из Кашкадарьи за три месяца вышила портрет Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Шахрисабзе в рамках международного форума макома организована масштабная выставка регионов Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Здесь мастера разных видов искусства демонстрируют свое умение петь, танцевать, готовить национальные блюда, вышивать.

При этом даже в этом ярком разноцветии талантов и работ, есть те жемчужины, которые все эти дни привлекают особое внимание посетителей и участников форума. Одна из них — кашкадарьинская ремесленница Ойжамол Сатторова, необычные работы которой уже стали одним из своеобразных хитов мероприятий. Специально к форуму она вышила большие портреты первого президента Узбекистана Ислама Каримова, главы республики Шавката Мирзиёева и великого Амира Темура.

Sputnik/ Шахноза Турабекова Ойжамол Сатторова вышила портрет Ислама Каримова

"Мне уже 60 лет и вышиваю я с детства. Мам и бабушка также занимались этим видом искусства. Научила меня всему именно бабушка, которая получила свои знания об орнаменте и символах также от своей матери", — рассказывает Ойжамол Сатторова.

Умелица гордится, что является потомственной вышивальщицей и владеет приемами, которые передаются веками. Вышивает она, как ручным методом, так и машинным.

"К форуму макома я сама нарисовала, а затем вышила портрет Шавката Мирзиёева в знак благодарности за то, что именно он инициировал проведение такого праздника. Ведь он призван возродить и дальше развивать одно из древних музыкальных искусств Узбекистана. И нам ремесленникам дали возможность тоже продемонстрировать, чем богата узбекская земля", — говорит Сатторова.

Вышитый портрет Шавката Мирзиеева виден из разных точек открытой площадки, где расположились региональные павильоны. И люди идут сюда со всех концов городка, чтобы рассмотреть эту диковинку поближе.

Трудилась мастерица над картиной целых три месяца. Она мечтала лично подарить ее главе государства, но из-за плотного графика работы президента, их встреча не состоялась. Тем не менее Сатторова не отчаивается, и надеется когда-нибудь передать картину узбекскому лидеру.