Девятого сентября исполнилось 190 лет со дня рождения русского писателя и выдающего мыслителя Льва Николаевича Толстого. Его произведения вошли в золотой фонд мировой литературы и до сих пор понятны и актуальны для многих народов мира. Что ценят в классике узбекистанцы, узнал корреспондент Sputnik.