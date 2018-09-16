В узбекский кинопрокат с 15 сентября вышел детектив-триллер начинающего режиссера Рустама Мелиева — "Maqsad" ("Цель"). Фильм можно посмотреть в ряде кинотеатров столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В столице Узбекистана состоялся второй симфонический Open Air. На площади перед Национальным театром имени Алишера Навои сотни зрителей стали свидетелями настоящего волшебства.
На официальном Youtube-канале музыкального лейбла BlackStarTV клип исполнителей, опубликованный 14 сентября, собрал уже 4,7 миллиона просмотров.
Sputnik Узбекистан узнал, что за интерактивный музей узбекской культуры открылся в центре Петербурга.
В программе фестиваля представлены 10 фильмов, мероприятие пройдет в Ростове-на-дону с 10 по 14 октября.
Ашрафханов пообещал коллегам и дальше продолжать сотрудничество, а также поздравил собравшихся с 27-летием республики на приеме в посольстве в Москве.
Киара родилась в Ярославле, какое-то время жила в Баку и Москве, а училась в Лос-Анджелесе. Как девушка попала в киноиндустрию, читайте в материале корреспондента Sputnik Узбекистан.
Актеры театра кукол Узбекистана покажут философско-психологическую сказку для взрослых.
Узбекистан намерен реализовать совместный с Индией проект в сфере кинематографии.
Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации Надежда Кошкина в беседе со Sputnik Узбекистан рассказала о том, как проходила консервация пострадавшей от воды картины "Баба с ведрами" и какие работы с полотном еще предстоят.
Праздник с национальным колоритом организовали Узбекский культурный центр Чувашской Республики совместно с Домом дружбы народов Чувашии.
Реставратор определила реальную площадь утраченного красочного слоя картины, вместо указанных ранее в интернете 60%, точная цифра составляет всего 10%.
"Академия макома" из Таджикистана считалась одним из фаворитов форума. Таджикские музыканты и исполнители мастерски владеют искусством шашмакома. Кроме того, "Академия макома" была в 2006 году номинирована на Grammy.
Лента Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
Открытие музея запланировано в рамках Дня узбекской культуры в Доме дружбы Ленинградской области.
Московский театр представит в Узбекистане два спектакля: "Необыкновенный концерт" и "Кошкин дом".
Девятого сентября исполнилось 190 лет со дня рождения русского писателя и выдающего мыслителя Льва Николаевича Толстого. Его произведения вошли в золотой фонд мировой литературы и до сих пор понятны и актуальны для многих народов мира. Что ценят в классике узбекистанцы, узнал корреспондент Sputnik.
Мастерица мечтает лично подарить свою работу главе Узбекистана.
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проходил в Сочи с 4 по 9 сентября.
Ансамбль "Академии макома" Таджикистана, чей альбом в 2006 году был номинирован на Grammy, принимает участие в первом Международном форуме искусства макома в Шахрисабзе.