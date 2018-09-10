Жители Ташкента увидят кукольную постановку из Книги рекордов Гиннесса

Московский театр представит в Узбекистане два спектакля: "Необыкновенный концерт" и "Кошкин дом".

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Жители Ташкента увидят кукольную постановку Академического центрального театра кукол имени Образцова "Необыкновенный концерт", занесенную в книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет nuz.uz.

Московский театр приезжает в Ташкент с гастролями в октябре. Увидеть представления можно будет в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана.

"Необыкновенный концерт" - постановка, которую посмотрело наибольшее число зрителей. Ташкентцы смогут насладиться спектаклем 19 и 20 октября. Стоимость билетов составит от 100 000 до 300 000 сумов.

Также москвичи привезут в узбекскую столицу "Кошкин дом". Его представят публике 21 октября. Поход на этот спектакль обойдется зрителю от 80 000 до 150 000 сумов.