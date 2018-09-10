В Санкт-Петербурге появится интерактивный музей узбекской культуры

Открытие музея запланировано в рамках Дня узбекской культуры в Доме дружбы Ленинградской области.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Петербурге в Доме дружбы Ленинградской области откроется интерактивный музей узбекской культуры 14 сентября. Об этом пишет агентство "Телеграф".

Открытие музея приурочено ко Дню узбекской культуры.

Кроме того, на мероприятии узбекский живописец Муродулла Дониеров представит свои работы в рамках выставки "Очарование Узбекистаном".

© Foto : Личная страничка Муродуллы Дониёрова в социальной сети Художник-живописец из Узбекистана Муродулла Дониёров

Также в этот день Дом дружбы и Славянский национальный центр Ферганской области в Узбекистане подпишут соглашение.

В мероприятии поучаствует новый генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев.

Напомним, Консульство республики в Санкт-Петербурге открылось в марте.