Фильм Хабенского о восстании в нацистском лагере "Собибор" поедет на Оскар

Лента Константина Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Картина "Собибор" Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти представит Россию на кинопремии "Оскар" в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в российском оскаровском комитете.

"Собибор" был выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", - сказал член оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Показ фильма "Собибор" прошел в Ташкенте в преддверии 9 Мая

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках - русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

Главную роль в "Собиборе" исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма выступили Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская. Его выход был приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине.

Показ прошел в одном из главных кинотеатров Ташкента — Premier Hall в рамках мировой премьеры "Собибора". Он организован представительством Россотрудничества в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

В Ташкенте показ фильма состоялся в преддверии 9 Мая, которое в Узбекистане отмечают как День памяти и почестей. На премьере присутствовали представители дипломатического корпуса зарубежных стран, а также общественных организаций, учащиеся, студенты и проживающие в Ташкенте ветераны Великой Отечественной войны.