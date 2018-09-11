Гран-при форума макома в Шахрисабзе завоевал Таджикистан

"Академия макома" из Таджикистана считалась одним из фаворитов форума. Таджикские музыканты и исполнители мастерски владеют искусством шашмакома. Кроме того, "Академия макома" была в 2006 году номинирована на Grammy.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Гран-при с призом в 15 тысяч долларов на первом Международном форуме макома в Шахрисабзе завоевала "Академия макома" из Таджикистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом ансамбле говорили в кулуарах в течение всего конкурса. Он считался одним из фаворитов форума. Таджикские музыканты и исполнители мастерски владеют искусством шашмакома. Кроме того, "Академия макома" была в 2006 году номинирована на Grammy. Поэтому с такой высокой оценкой жюри их творчества здесь просто невозможно спорить.

Еще в рамках конкурсной программы корреспондент Sputnik Узбекистан поинтересовался у ансамбля, куда они будут тратить деньги в случае выигрыша. И они почти все в один голос отмечали, что приехали за победой, а деньги здесь не главное. Хотя музыкальный руководитель ансамбля "Академии макома" Таджикистана Джамшид Эргашев все-таки предположил, что денежный приз, если он им и достанется, может остаться в Узбекистане. Не весь, конечно, но значительная его часть. Ансамбль с удовольствием бы приобрел на эти деньги еще инструменты. А покупают они их только в Узбекистане.

"Инструменты покупаем в Ташкенте в доме знаменитого усто Усмона, сейчас их делает его внук. Часть средств может пойти на приобретение новых инструментов", — пояснил Эргашев.

Жюри также назвало победителей по трем основным номинациям – "Лучший ансамбль макома", "Лучшее инструментальное соло" и "Лучшее вокальное соло".

Третье место с денежным призом по пять тысяч долларов досталось коллективам Al Gharbi Twins из Туниса, SPCP Japan из Японии и Сухонберди Оразбердыеву из Туркменистана. Второе место заняли ансамбль "Настар" из Ирана и Устад Икбол Ахмат Хан из Индии. Они получили по семь тысяч долларов.

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Солистка коллектива "Хайрати" из Азербайджана Нигор Шабанова и ансамбль "Сакил" из Узбекистана были удостоены первого места. Денежный приз составил десять тысяч долларов каждому победителю.

Для узбекского ансамбля "Сакил", который был создан в 1996 году, форум стал очередным творческим экзаменом. Хотя этому прославленному коллективу уже давно не надо ничего доказывать. Их знают во многих странах мира, куда они активно выезжают с выступлениями.

"Мы очень рады победе. Мечтаем еще раз вернуться на эту сцену, форум стал настоящим праздником для всех макомистов", — поделился музыкальный руководитель ансамбля Абдурахмон Акбаров.

В свою очередь профессор Азербайджанской национальной консерватории Фахраддин Бахшалиев отметил, что очень рад победе солистки из Азербайджана, которая ярко продемонстрировала достоинства мугома.

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"Данный фестиваль является знаковым событием в культурной жизни не только Узбекистана, но и всех народов Востока. Он послужил сближению культур", — считает Бахшалиев.

В целом шахрисабзский форум щедро одарил всех участников. Артисты и музыканты получили дипломы и подарки, а уж сколько эмоций они увезли с собой, говорить не приходится. Все обещали вернуться, пусть даже если не в качестве участников конкурса, то обязательно как гости древнего Шахрисабза. Этот город за пять дней покорил сердца всех.