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Картины в музее им. Савицкого в Нукусе

Российский реставратор Кошкина восстанавливает картину "Баба с ведрами"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Реставратор определила реальную площадь утраченного красочного слоя картины, вместо указанных ранее в интернете 60%, точная цифра составляет всего 10%.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В начале сентября заместитель заведующего отделом реставрации музея ГМИИ имени Пушкина Надежда Кошкина прибыла в Нукус и начала работы по подготовке к реставрации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мариника Бабаназарова
© Facebook / Мариника Бабаназарова
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Как известно, в июле этого года в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошел инцидент с картиной Александра Шевченко "Баба с ведрами". 

Она была залита водой в результате непроизвольного срабатывания системы противопожарной безопасности. Тогда же было произведено предварительное заключение старейшего реставратора республики Заремы Гасановой о том, что работа подлежит восстановлению.

"Для столь ответственной реставрации была приглашена опытный реставратор из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, заместитель заведующего отделом реставрации и консервации Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, художник-реставратор высшей категории Надежда Сергеевна Кошкина", — сообщили в Министерстве культуры.

Реставратором была определена реальная площадь утрат красочного слоя картины. Вместо указанных ранее в интернете 60% утраты красочного слоя, реальная картина утрат составляет 10%.

Российский реставратор Кошкина восстанавливает картину Баба с ведрами
Пресс-служба Министерства культуры Узбекистан
Российский реставратор Кошкина восстанавливает картину "Баба с ведрами"

Надеждой Кошкиной проделана работа по восстановлению целостности живописи методом сборки мельчайших фрагментов красочного слоя на утраченных участках живописи, укреплен красочный слой, устранены деформации.

Музей им. Савицкого в Нукусе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Это была первая часть работ по восстановлению картины. Продолжение и завершающий этап процесса реставрации будут произведены в следующий приезд реставратора.  

 "Думаем, в скором времени, благодаря усилиям талантливого реставратора, картина Александра Шевченко будет восстановлена и зрители вновь смогут любоваться одним из известных шедевров музея", — отмечают в Министерстве культуры Узбекистана.

Во время командировки Надежда Кошкина провела также теоретические и практические занятия для реставраторов каракалпакского музея. 




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